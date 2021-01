Sony est sur le point de lancer la console PlayStation 5 en Inde, avec des précommandes pour la console de nouvelle génération à partir du 12 janvier et les ventes à partir du 2 février. Alors que les joueurs à travers le pays attendent avec impatience l’arrivée de la PS5 dans le pays , des nouvelles arrivent dans la mesure où la PlayStation 5 Digital Edition verra une sortie retardée dans le pays, avec trois autres périphériques – la station de charge DualSense, la caméra HD et les casques Pulse 3D.

Le développement a été signalé pour la première fois par un pseudo Twitter (@ PS5India) qui a suivi le lancement de la PlayStation 5 dans le pays, puis vérifié par IGN India via des sources. Selon un communiqué officiel de Sony à la suite des développements, la société pourrait bientôt annoncer la date de sortie de la PlayStation 5 Digital Edition et des accessoires, demandant aux gens de surveiller leurs chaînes officielles pour des mises à jour sur la même chose. « » PS5 Digital Edition et certains périphériques (station de charge Dual Sense, caméra HD et casque PS) ne seront pas disponibles dans la fenêtre de lancement. Veuillez surveiller nos chaînes officielles pour des mises à jour sur les dates de sortie « , a déclaré Sony dans son communiqué.

MISE À JOUR OFFICIELLE DE SONY: « L’édition numérique PS5 et certains périphériques (station de charge Dual Sense, caméra HD et casque PS) ne seront pas disponibles dans la fenêtre de lancement. Veuillez surveiller nos chaînes officielles pour connaître les dates de sortie. » – La PS5 est-elle encore sortie en Inde? (@ PS5India) 8 janvier 2021

Cela signifie que seule la PlayStation 5 avec un lecteur de disque sera disponible en Inde lors du lancement, avec la télécommande multimédia. Le rapport de l’IGN a également déclaré que les magasins de jeux en Inde ont enfin obtenu leurs attributions de la version disque PS5. À trois jours seulement du début des précommandes, Sony n’a pas encore annoncé les directives pour les précommandes.

Sony a finalement annoncé la date de lancement de la PlayStation 5 en Inde au début du mois. La PlayStation 5 avec un lecteur de disque est au prix de Rs 49 990 en Inde, tandis que la PlayStation 5 Digital Edition est au prix de Rs 39 990 dans le pays.