Lancement de la nouvelle plateforme d’art immersive VIV Arts pendant Frieze

En juillet dernier, VIV Arts, basée à Londres, une nouvelle plateforme de vente soutenant les artistes et les collectionneurs du secteur de l’art expérientiel, a organisé une conférence au siège de Christie’s à Londres. A l’occasion de l’événement, les cofondatrices de la plateforme, Carlota Dochao Naveira et Oliva Sartogo, ont présenté la première œuvre d’art en vente sur VIV Arts, Mycoforêt par le collectif d’art « hybride » berlinois Transmoderna. C’était une vidéo trippante accompagnée d’une bande-son électronique que je regardais sur mon ordinateur portable. Pour être honnête, « l’expérience » m’a été perdue.

Mais lundi, veille du lancement officiel de VIV Arts, la société a accueilli des invités pour un avant-goût de Brûlure contrôléeune installation immersive de l’artiste franco-suisse Julian Charrière dans la Welsh Chapel de Londres. L’expérience était tout simplement biblique, faisant honte à d’autres « expériences immersives », comme Outernet London, l’une des attractions touristiques les plus visitées de la capitale.

Pour l’installation, une vidéo a été projetée sur un écran massif de 13,5 pieds sur 24 pieds, accompagnée d’une bande-son retentissante, alors que la brume de neige carbonique se déversait dans l’espace sombre. Commençant par la naissance de l’univers il y a 13 milliards d’années, la vidéo s’étend jusqu’à l’ère industrielle actuelle, avec des explosions, des panaches de fumée et des scènes de colère. Les images n’étaient pas, comme je le pensais au début, des graphiques générés par ordinateur, mais plutôt filmées dans des endroits sauvages par deux drones de visualisation à la première personne sur mesure équipés de caméras 4K.

Les visuels époustouflants ne sont pas seulement de la pyrotechnie, mais un commentaire sur l’état du monde. Charrière a dit ARTactualités qu’il a créé cette œuvre pour mettre en évidence notre dépendance aux combustibles fossiles et pour montrer que le changement est encore possible avant que l’humanité ne soit engloutie par Brûlures contrôlées le feu et la fureur. Mais le tournage n’a pas été facile.

« Tout d’abord, il faut concevoir le feu d’artifice à l’envers de sorte que lorsque vous le jouez à l’envers, cela ressemble toujours à une progression, le feu d’artifice semblant imploser », a déclaré Charrière. « Cela a nécessité un processus de réflexion complexe pour planifier chaque plan avec soin, en envisageant comment la séquence entière se déroulerait à l’envers. Essentiellement, concevoir un feu d’artifice à l’envers – en commençant par la fin en tête – était à la fois le début et la fin d’un processus très compliqué.

L’artiste, qui a déjà tourné des vidéos sur des sites radioactifs et des volcans, a déclaré Brûlures contrôlées les emplacements ont constitué le plus grand défi. Les drones ont filmé à l’intérieur de la tour de refroidissement d’une centrale électrique au charbon, ainsi qu’au-dessus d’une plate-forme pétrolière en mer. « Faire voler des drones à travers les flashs et la lumière était probablement quelque chose qui n’avait jamais été fait auparavant et qui ne se reproduirait plus jamais », a-t-il ajouté.

Regardez de très près et vous verrez des images sporadiques et momentanées de fougères primordiales et de papillons nocturnes flottants, qui ont évolué pour la première fois au cours de la période carbonifère, il y a 350 millions d’années. L’artiste a déclaré qu’il souhaitait qu’ils soient considérés comme « des marqueurs de la façon dont l’action du charbon, du pétrole et du goudron en est venue à hanter notre imagination contemporaine ».

« La capacité de Charrière à sensibiliser aux problèmes écologiques urgents à travers l’art expérientiel s’aligne parfaitement avec la mission de VIV Arts », ont déclaré Naveira et Sartogo (qui faisaient partie de l’équipe fondatrice du centre d’art expérientiel Superblue basé à Miami). ARTactualités. « Son travail illustre comment l’art peut servir d’outil transformateur d’engagement et de dialogue, ce qui a fait de lui l’artiste idéal avec qui s’associer pour notre lancement. Pour nous, les œuvres d’art expérientielles comme celle-ci servent de plateforme pour une discussion plus approfondie. Nous croyons Brûlure contrôlée suscitera de puissantes réponses émotionnelles, car l’expérience connecte les spectateurs à la fois à la beauté et à l’urgence des problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés.

La chapelle galloise, construite en 1888 et transformée en discothèque en 1982 après sa vie d’église presbytérienne, est un lieu idéal pour Brûlures contrôlées des visuels épiques. Naveira et Sartogo ont déclaré qu’ils étaient attirés par «l’architecture brute et unique» du bâtiment. « L’œuvre elle-même traite de l’évolution de la vie et des sources d’énergie, emmenant le spectateur dans un voyage à travers le temps, et l’histoire chargée de la chapelle – d’un lieu de culte à un centre artistique créatif dynamique – ajoute des couches de sens à l’expérience, « , ont-ils dit.

De nombreuses œuvres d’art expérientielles sont conçues pour être visualisées à l’aide d’un casque, mais pour les œuvres qui ne le sont pas, le lieu et l’atmosphère jouent un rôle essentiel dans l’expérience. La collaboration entre VIV Arts et Charrière devrait intéresser les gens à cette forme d’art décalée qui, étonnamment, a une histoire plus longue que la plupart des gens s’en souviennent. Les « environnements artistiques », les « événements » – un terme inventé par Allan Kaprow à la fin des années 50 – et les performances temporelles peuvent tous être considérés comme les prédécesseurs de « l’art immersif » d’aujourd’hui.

La mission de VIV Arts est de placer les gens au centre des expériences artistiques, plutôt que d’être des spectateurs passifs de l’art. Brûlure contrôlée fait exactement cela, et cela vaut la peine d’être visité à la périphérie de Frieze London cette semaine.