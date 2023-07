Meta, le propriétaire de Facebook et d’Instagram, a dévoilé aujourd’hui son nouveau concurrent supposé sur Twitter, Threads, qui sera disponible cette semaine le 6 juillet.

Threads, qui est promu comme une extension d’Instagram, se concentrera sur les conversations textuelles, les utilisateurs pouvant aimer, partager et commenter les publications d’autres utilisateurs, transférer directement les abonnés Instagram et les listes suivantes, et utiliser leur nom d’utilisateur Instagram existant sur la plateforme.

La nouvelle application, qui a été décrite par les initiés de l’industrie comme un « tueur Twitter », est lancée au milieu d’une haine croissante des utilisateurs envers « Twitter 2.0 » d’Elon Musk. qui a récemment introduit de nouvelles limites sur le nombre de publications que les comptes peuvent lire en une journée.

« Threads est l’endroit où les communautés se réunissent pour discuter de tout, des sujets qui vous intéressent aujourd’hui à ce qui sera tendance demain », lit-on dans la liste de l’App Store de l’application.

« Quoi que ce soit qui vous intéresse, vous pouvez suivre et vous connecter directement avec vos créateurs préférés et d’autres qui aiment les mêmes choses – ou créer votre propre public fidèle pour partager vos idées, vos opinions et votre créativité avec le monde. »

Threads est maintenant disponible en précommande sur l’App Store