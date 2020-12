La montre intelligente Amazfit GTR 2 de Huami a fait ses débuts en Inde, près de deux mois après son lancement mondial. L’appareil est disponible à la pré-réservation à partir d’aujourd’hui et sa vente aura lieu le 17 décembre via le site Web d’Amazfit India et Flipkart. La société chinoise de vêtements a également annoncé le lancement des mini-smartwatches Amazfit GTS 2 et GTS 2 en Inde, bien que leurs détails de disponibilité restent flous. Plus d’informations de la société sont attendues prochainement.

Le prix de l’Amazfit GTR 2 en Inde commence à Rs 12999 pour l’édition Sport tandis que l’édition classique de l’appareil est livré avec une étiquette de prix de Rs 13,499. La variante sportive dispose d’un corps en alliage d’aluminium tandis que la variante classique a une finition en acier inoxydable. Flipkart a également annoncé des offres de vente telles que 5% de remboursement avec la carte de crédit Flipkart Axis Bank, l’EMI standard à 445 RS par mois et 5% de réduction avec la carte de crédit Axis Bank Buzz. Les détails de prix des mini smartwatches Amazfit GTS 2 et GTS 2 n’ont pas encore été publiés.

En termes de design, l’Amazfit GTR 2 dispose d’un écran AMOLED circulaire de 1,39 pouce avec une résolution de 454×454 pixels et 326ppi. L’écran est doté d’un support tactile et d’un revêtement oDLC ainsi que d’un revêtement anti-empreintes digitales. Ses caractéristiques notables incluent un capteur de fréquence cardiaque, une mesure de la saturation en oxygène du sang, 12 modes sportifs professionnels, une connectivité Wi-Fi et Bluetooth, et un GPS avec positionnement double satellite et NFC. Les deux variantes sont disponibles en option de couleur noir obsidienne. Les utilisateurs auront également accès aux notifications téléphoniques, au mode Ne pas déranger, à la météo et aux alarmes, à l’assistant vocal Amazon Alexa intégré, et plus encore. La sous-marque Huami Amazfit a fourni une batterie de 417 mAh sur le GTR 2 qui peut offrir jusqu’à 14 jours d’autonomie. Il est également étanche jusqu’à 50 mètres.

Les spécifications des mini-montres intelligentes Amazfit GTS 2 et GTS 2 ne sont pas divulguées pour le marché indien, bien que les deux appareils aient été lancés plus tôt cette année. L’Amazfit GTS 2 dispose d’un écran rectangulaire de 1,65 pouces et offre 20 jours d’autonomie avec une batterie de 246 mAh. Les caractéristiques générales de l’Amazfit GTS 2 sont similaires à celles de GTR 2. Actuellement, l’Amazfit GTS de première génération est disponible en Inde pour 9 999 Rs. Alors que les spécifications de la mini-clé Amazfit GTS 2 incluent un écran AMOLED de 1,55 pouces, Bluetooth v5.0, GPS / GLONASS et NFC. Il prend en charge la SpO2, le suivi du sommeil et de l’activité et dispose de plus de 70 modes sportifs. La montre intelligente contient une batterie de 220 mAh, censée offrir jusqu’à 21 jours d’autonomie.