Lancement de la mission Artemis I de la NASA lors d’un retour historique sur la Lune

Le plan de la NASA pour ramener les humains sur la Lune est officiellement un petit pas de plus vers la réalité avec le lancement de sa fusée la plus puissante jamais réalisée. Pendant les heures sombres et les premières heures du mercredi matin — suivant une route laborieuse pour lancer – le gigantesque système de lancement spatial mandarine de l’agence a finalement pris vie, décollant du complexe de lancement 39B au Kennedy Space Center.

Et c’était génial.

“Nous faisons tous partie de quelque chose d’incroyablement spécial”, a déclaré le directeur du lancement Charlie Blackwell-Thompson juste avant de se faire couper la cravate – une belle tradition de la NASA qui marque humblement le premier vol en solo d’un équipier méritant. “Le premier lancement d’Artemis. La première étape pour ramener notre pays sur la lune – et sur Mars.”

Les ingénieurs et les scientifiques du contrôle de mission de la NASA ont embrassé avec étourderie l’énorme fusée SLS, avec la capsule de l’équipage d’Orion à sa couronne, passé des points de contrôle critiques, jeté son énorme étage central quelques minutes seulement après le début du vol et envoyé sa flèche blanche comme neige sur une épopée cosmique périple. Vous pouviez presque sentir l’anxiété de l’équipe se transformer en soulagement alors que cette machine de plusieurs milliards de dollars traversait l’atmosphère indemne.

“Je veux que vous regardiez autour de vous cette équipe et que vous sachiez que vous l’avez mérité”, a déclaré Blackwell-Thompson à la salle de contrôle de la mission après le lancement. “Vous avez mérité une place dans la salle ; vous avez mérité ce moment ; vous avez mérité une place dans l’histoire.”

Le lancement historique de la mission Artemis I intervient après des années de retards, de revers, de doutes sur la viabilité et d’augmentation des coûts. Cela jette potentiellement les bases pour que les astronautes placent leurs bottes dans le sol lunaire gris et collant dans les années à venir – et peut-être, les sables rouges de Mars dans un avenir lointain. Mais, bien sûr, il reste un long chemin à parcourir avant que de telles destinations de science-fiction ne soient à notre portée.

Arriver à ce moment spécial n’a pas été facile. En fait, cela a été plutôt tumultueux, c’est le moins qu’on puisse dire.

Au début, la NASA espérait voir Artemis I lancer son ambitieux programme de nouvelle lune le 29 août, mais cette tentative initiale a été entravée par une fuite dans une conduite qui alimente en hydrogène liquide le propulseur monstre de la fusée. Ensuite, une deuxième tentative a été annulée le 3 septembre en raison de problèmes de moteur, et alors, juste au moment où l’engin semblait enfin prêt à décoller, l’ouragan Ian est arrivé et a gâché le plaisir. (L’ouragan Nicole, qui s’est abattu sur la côte floridienne la semaine dernière, a également provoqué une petit saut dans la chronologie).

Mais maintenant, c’est du passé.

Enfin, juste après 22h45 PT mardi (16 novembre 1h45 HE), le voyage lunaire d’Artemis I a commencé. Le décollage, diffusé à travers le monde en haute définition glorieuse, était bien loin des images granuleuses de Saturn V qui craquaient sur les vieux téléviseurs CRT à la fin des années 60 – c’est-à-dire la première danse de la NASA avec le compagnon lumineux de la Terre.

Alors que le SLS traversait le ciel, de la fumée et du feu s’échappant de ses impressionnants moteurs de fusée, il a abandonné ses propulseurs latéraux et a atteint une vitesse de 17 430 milles à l’heure avant la coupure du moteur principal.

Un tel départ de la Terre, cependant, n’est que le début du vol d’essai d’un mois d’Artemis I. À la fin de tout cela, une capsule Orion d’un blanc nacré gagnera ses galons en parcourant un total de 1,3 million de kilomètres, faisant le tour de la lune pendant une semaine et revenant sur Terre plus rapidement et plus chaud que n’importe quel vaisseau spatial avant qu’il n’ait pu rêver. Diverses brûlures de trajectoire et réajustements orbitaux restent sur la liste de contrôle du vaisseau spatial – à compléter pendant tout le voyage cosmique – et leur exécution déterminera le sort ultime d’Artemis I.

À leur tour, cela signifie qu’ils affecteront également une multitude de futures missions nichées dans le programme de voyages extraterrestres de la NASA.

Pour l’instant, au cours des heures et des jours à venir, l’équipe d’Artemis veillera à obtenir son premier réel regardez les systèmes du vaisseau spatial méticuleusement construit alors qu’Orion se dirige vers la lune.

NASA/Liam Yanulis



Et après?

La mission extraordinaire de l’équipe Artemis a été conçue pour durer jusqu’à 42 jours – mais à court terme, l’objectif principal d’Orion est simplement d’aller sur la lune.

Si tout se passe comme prévu, l’engin pointu devrait entrer dans le champ gravitationnel de la lune vers le 21 novembre, et peu de temps après, il passera près de la lune, en orbite à seulement 60 milles de la surface. Cela devrait donner des images spectaculaires – peut-être une recréation de Le lever de terre d’Apollo 8?

De superbes photos en main, d’ici le 28 novembre, Orion se sera installé sur une orbite vitale autour du corps cosmique, une orbite qui le configurera pour dépasser la distance de la Terre que l’équipage d’Apollo 13 a réussi à parcourir – la distance la plus éloignée que les humains aient jamais voyagé depuis notre planète natale.

Bien sûr, avec seulement des mannequins à bord d’Orion, le record d’Apollo 13 ne sera pas exactement battu, mais la capsule devrait toujours atteindre une distance maximale à couper le souffle d’environ 280 000 milles de la Terre. Et en cours de route, il aura largué de petits satellites – CubeSats – d’universités, de fabricants et d’autres agences spatiales à travers le monde.

Certains d’entre eux imageront la lune ou chercheront de l’eau. D’autres testeront le rayonnement spatial sur la levure, mesureront les particules et les champs magnétiques ou testeront les systèmes de propulsion. Il y a aussi le NEA Scout, qui voyagera en voile solaire pour prendre des photos de l’astéroïde géocroiseur 2020 GE, bien que cet objectif soit encore sujet à changement.

Capture d’écran de Monisha Ravisetti/NASA



Il existe également un trio de mannequins équipés d’une suite de capteurs conçus pour aider à prédire certaines des contraintes qu’un astronaute pourrait subir en quittant la Terre, ouvrant la voie à l’humanité pour s’attaquer un jour à des aventures dans l’espace profond (profond). Le “commandant Moonikin Campos” s’assiéra dans le siège du futur commandant pendant le décollage et enregistrera l’accélération et les vibrations. Helga et Zohar ne sont que des torses avec des capteurs de rayonnement, prêts à évaluer comment l’espace pourrait bombarder des corps.

Il y a aussi une version modifiée d’Alexa d’Amazon à bord, visant à décoder comment ce type de technologie commerciale pourrait aider les astronautes dans l’espace. Oui, vous avez raison de penser à HAL 9000, mais nous savons tous qu’Alexa n’a rien sur cette IA fictive et malveillante (encore).

Bien que, sans doute, le test le plus important soit le retour de la capsule Orion sur Terre.

L’équipage humain sera enfermé dans Orion sur Artemis II et un bouclier thermique, également présent sur Orion d’Artemis I, est essentiel pour les protéger lorsqu’ils s’écrasent dans l’atmosphère à environ 25 000 milles à l’heure. Ce bouclier devra essentiellement résister à des températures atteignant des niveaux aussi élevés que 5 000 degrés Fahrenheit. Il a été testé pour la dernière fois lors du test en vol de 2014, et un deuxième test, en 2019, a également testé le système d’abandon de vol.

Mais avec Artemis I et un vaisseau Orion fonctionnel, nous verrons tout se dérouler en action. Actuellement, la capsule devrait faire des éclaboussures le 11 décembre.

Fondamentalement, la NASA testera une technique de “saut d’entrée”, où le vaisseau spatial utilise l’atmosphère pour ralentir et localiser plus précisément un atterrissage dans l’océan Pacifique.

Artémis II

Cela fait plus de 53 ans que la fusée Saturn V de la NASA a été lancée depuis 39B transportant des humains en voyage vers la lune. Cette mission, Apollo 10, a ouvert la voie à Neil Armstrong et Buzz Aldrin pour planter leurs pieds dans la terre lunaire quelques mois plus tard (avec Michael Collins attendant patiemment en orbite depuis le module de commande) en juillet 1969.

Artemis I joue un rôle similaire : c’est le précurseur d’Artemis II, une mission avec équipage autour de la lune, puis d’Artemis III, le premier à ramener des humains à la surface. Artemis I est conçu pour être le seul vol d’essai sans équipage du SLS, ce qui lui impose beaucoup de pression pour répondre au désir de la NASA de retourner sur la Lune.

La mission de suivi, Artemis II, mettra en vedette trois astronautes de la NASA et un astronaute de l’Agence spatiale canadienne. Le sort de cette mission repose sur les semaines à venir pour Artemis I. À l’heure actuelle, son lancement est prévu en mai 2024.

NASA/MSFC



Cela sera suivi par Artemis III, qui est le “Apollo 11” du programme Artemis. Artemis III s’efforce de faire atterrir des humains sur la lune pour la première fois en plus de 50 ans, en 2025. Il mettra en vedette la première femme astronaute à laisser une empreinte de botte dans le sol lunaire.