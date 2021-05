Lancement de la Meizu Watch le 31 mai, alimentée par le chipset Snapdragon Wear 4100

Meizu a finalement annoncé une date de lancement pour sa montre Meizu, dont la rumeur est longue. L’appareil arrivera lundi prochain le 31 mai en Chine. Nous avons également eu un teaser avec plus de détails sur les spécifications et quelques images de l’appareil.







Affiches de montre Meizu

Comme prévu, la montre Meizu apportera un boîtier carré aux coins arrondis et un bracelet de montre en silicone. Meizu a également confirmé que la montre utilise la plate-forme phare Snapdragon Wear 4100 et apporte des capacités eSIM pour passer des appels par elle-même. Nous nous attendons également à voir la propre interface interne Flyme for Watch de Meizu côté logiciel.

Source 1 • Source 2 (tous les deux en chinois) | Passant par