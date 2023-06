Lancement de la marchandise Messi avant le déménagement de l’Inter Miami

La manie de Messi passe déjà à la vitesse supérieure, alors que les débuts du joueur légendaire en MLS se rapprochent. Les fans qui espèrent obtenir des produits Messi le peuvent désormais, Adidas lançant une ligne de t-shirts pour célébrer l’arrivée de Messi à Miami.

L’équipement officiel de la marque Inter Miami n’est pas encore en vente (vous pouvez cependant commander un maillot personnalisé avec son nom / numéro – j’ai vu quelqu’un en porter un à Disney le week-end dernier). Mais vous pouvez désormais vous procurer des équipements Adidas dans les couleurs rose, noir et blanc de l’Inter Miami. Chacun des maillots est estampillé de la marque personnelle de Messi – familière grâce à ses chaussures de football emblématiques – au lieu des logos MLS/IMCF.

Les différents modèles présentent une esthétique globale « Miami Vice ». Une autre option comprend une chèvre littérale portant des lunettes de soleil 8 bits. La chèvre est également disponible en version équipe nationale argentine (sans nuances).

Pas de chemises roses cependant – tous les motifs sont sur des couleurs de base noires ou blanches. Quiconque souhaite une plus large gamme de produits Messi devra attendre.

La marchandise Messi juste un avant-goût de ce qui va arriver

Mais il ne faudra probablement pas longtemps avant que la MLS inonde le marché de toutes sortes d’accessoires Messi. La star devrait faire ses débuts sur le terrain le 21 juillet. Et l’équipe et la ligue veulent sans aucun doute profiter de l’opportunité de vendre autant de trucs Messi que possible. Il ne fait aucun doute que Messi va déplacer une tonne de maillots, chemises et autres articles pendant son mandat aux États-Unis.

C’est un événement marketing unique dans une vie. Et c’est bien loin d’il y a des décennies, lorsque Pelé a fait sensation au football aux États-Unis. Aujourd’hui, la machine de marchandisage du sport professionnel est une industrie massive. Il y aura une sélection monstrueusement vaste d’articles Messi par rapport aux offres simples disponibles dans les années 1970.

Mais pour l’instant, la démangeaison de Messi pourrait être trop forte pour résister. Vous pouvez donc vous procurer une chemise Adidas Messi pour vous-même ici.