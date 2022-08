Lancement de la loterie Lake Life pour soutenir l’hôpital général de Kelowna et le YMCA

La Fondation de l’Hôpital général de Kelowna (KGH) et le YMCA du sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique sont les bénéficiaires d’une nouvelle loterie axée sur le style de vie.

Lake Life Lottery donne aux résidents de la Colombie-Britannique une chance de gagner plus de 2 millions de dollars en prix.

« Je suis tellement fière du travail accompli pour lancer Lake Life Lottery », a déclaré Allyson Graf, présidente et chef de la direction du YMCA. “C’est une période très excitante pour notre organisation et pour la Fondation KGH.”

Un événement de lancement (30 août) a eu lieu en face de l’hôpital, avec un rassemblement de représentants du KGH, du YMCA, de la ville de Kelowna et d’autres. Le maire Colin Basran et le conseiller Loyal Wooldridge se sont relayés dans le réservoir dunk par 31 ° C alors que la loterie a été lancée avec fracas. Le produit de la vente des billets aidera à soutenir les programmes offerts par les deux organisations.

“Vous pouvez vous sentir bien en achetant des billets et savoir que vous faites quelque chose de vraiment formidable pour votre communauté”, a ajouté Allison Ramchuk, PDG de KGH Foundation.

Les prix comprennent une maison de rêve de 1,75 million de dollars à Lake Country, avec accès aux commodités du club, aux sentiers pédestres et aux parcs. Également au palmarès, un cabriolet Mustang EcoBoost et un voyage à Phoenix ou à Los Angeles. Le prix de l’inscription anticipée est le hors-bord Crownline 2023, plus 25 000 $ en espèces et un voyage à Sydney, en Australie ou à Sainte-Lucie. D’autres aventures, véhicules et prix technologiques sont à gagner, ainsi qu’un tirage 50/50 et une chance de gagner jusqu’à 750 000 $.

Des informations sur les prix et les billets sont disponibles sur le site Web de Lake Life Lottery.

