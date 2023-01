Lancement de la gamme Adidas Arsenal x France : découvrez le superbe nouvel équipement des Gunners d’inspiration gauloise

La gamme Adidas Arsenal x France est-elle le meilleur équipement de 2023 à ce jour ? Oui, monsieur.

Quand vous pensez aux Gunners, vous pensez à Arsène Wenger amenant Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires et ces suaves légendes françaises d’antan. Beaucoup sont arrivés dans le nord de Londres depuis l’Eurostar et ont cité les légendes – dont un certain William Saliba – tandis qu’Adidas eux-mêmes ont une histoire avec l’équipe nationale française.

Combinez les deux et Adidas se sont surpassés avec leur nouvelle collection. La gamme Arsenal x France reprend le bleu marine des Bleus et l’agrémente des insignes Arsenal et du drapeau tricolore aux trois bandes sur les manches. C’est très bien.

Image 1 de 3 (Crédit image : Adidas) (Crédit image : Adidas) (Crédit image : Adidas)

“La gamme comprend un sweat à capuche, un pantalon, un haut de survêtement, un t-shirt et une parka de stade, qui portent tous trois bandes tricolores et une marque dorée”, explique Adi. “Il sera approuvé par l’équipe lorsqu’elle se rendra aux matchs de championnat, à commencer par le voyage dans le Merseyside, lorsqu’elle affrontera Everton le 4 février 2023. Le haut de survêtement sera porté par l’équipe lors de son départ contre Manchester City ce soir, au 4e tour de la FA Cup.”

Franchement? Nous ne pouvons pas penser à une meilleure façon de célébrer les 20 ans depuis le début de la course des Invincibles.

Image 1 de 2 (Crédit image : Adidas) (Crédit image : Adidas)

Jeremy Aliadiere, qui a joué dans la saison des Invincibles et travaille actuellement pour Arsenal en tant qu’ambassadeur, a déclaré: “Pendant cette période à la fin des années 1990 et au début des années 2000, c’était formidable de faire partie de l’équipe d’Arsenal. Nous avions beaucoup de joueurs de France, ou de pays francophones, et nous nous sommes tout de suite sentis chez nous par les autres membres de l’équipe.

“Cette unité que nous avions à l’époque est quelque chose que je vois dans cette équipe actuelle et c’est donc formidable de célébrer la période dans laquelle j’ai joué, à un moment où c’est vraiment agréable d’être un Gooner. Je pense que la gamme sera adorée par les supporters du monde entier, et c’est un beau geste pour ceux en particulier en France – dont beaucoup sont tombés amoureux du club pendant cette période il y a environ 20 ans.