Le lancement est prévu vendredi à 5 h 49, heure de l’Est, depuis le centre spatial Kennedy en Floride. Tous les deux NASA et SpaceX proposera une couverture marathon de la mission à partir de 1h30 du matin, de la tenue des astronautes jusqu’au moment de leur lancement.

Des mois plus tard, SpaceX a mené ce que la NASA a appelé les premières missions opérationnelles de routine pour le vaisseau spatial Crew Dragon avec quatre astronautes à bord. Cette mission, Crew-1, a été lancée en novembre, et les astronautes sont toujours à bord de la station.

SpaceX a mené une mission de démonstration avec deux astronautes de la NASA, Bob Behnken et Doug Hurley, il y a un an. Les deux hommes se sont ensuite éclaboussés dans l’océan Atlantique en août. Ils ont voyagé dans la même capsule, nommée Endeavour, qui volera vendredi.

Tôt vendredi, SpaceX, la société de fusées lancée et dirigée par Elon Musk, devrait lancer sa dernière mission pour la NASA, transportant deux astronautes américains, un japonais et un français vers la Station spatiale internationale. Ce sera la continuation des efforts fructueux de l’agence spatiale pour confier au secteur privé le soin de transporter des personnes en orbite terrestre basse.

Pourquoi le lancement a-t-il été retardé un jour?

Le lancement de Crew-2 était prévu pour jeudi matin, et la météo à la rampe de lancement était favorable. Mais les responsables de mission devaient également prendre en compte les conditions dans l’océan Atlantique où la capsule Crew Dragon éclabousserait si quelque chose n’allait pas lors du lancement. Là, la NASA et SpaceX ont décidé que les vents et les vagues étaient trop forts.

Le bulletin météo de vendredi matin prévoit 90% de chances de conditions favorables au Kennedy Space Center. Les conditions dans l’Atlantique devraient être meilleures que jeudi.

Que se passera-t-il pendant le voyage?

Quelques heures avant le lancement, les astronautes commencent à enfiler leurs combinaisons spatiales SpaceX avec l’aide de techniciens. Ils font ensuite leurs adieux à leurs familles et se dirigent vers la rampe de lancement des SUV Tesla Model X (Un peu de marketing croisé entre SpaceX et Tesla, tous deux dirigés par M. Musk.)

Une fois arrivés à la rampe de lancement, les astronautes montent à bord de la capsule et passent des heures à travailler avec le contrôle de mission pour confirmer que ses systèmes sont prêts pour le vol.

Le lancement est chronométré au moment où l’orbite de la station spatiale passe au-dessus de la Floride. Lorsque la capsule atteindra l’orbite, elle sera directement derrière la station spatiale mais voyagera plus rapidement sur une orbite inférieure. Cela permet au Crew Dragon de rattraper son amarrage à 5 h 10 samedi.