Lancement de la Formule 1: Williams dévoile une nouvelle livrée élégante et un partenariat avec Gulf Oil pour la saison 2023

Williams a dévoilé sa nouvelle livrée pour la saison 2023 de Formule 1 après avoir conclu un méga nouveau partenariat avec Gulf Oil.

Troisième équipe à commencer sa campagne avec un lancement, Williams a présenté une livrée bleue et rouge mise à jour ornée de nombreux nouveaux sponsors à sa base de Grove, avant que ses débuts en voiture FW45 ne frappent la piste lundi prochain.

L’ajout le plus notable à la livrée est le logo Gulf, la compagnie pétrolière s’associant à une autre équipe de F1 après la fin de son partenariat avec McLaren en 2022. Beaucoup avaient émis l’hypothèse que la voiture Williams pourrait arborer davantage les célèbres couleurs bleu et orange Gulf.

« Cela signifie la force de notre marque et de nos offres commerciales alors que nous poursuivons notre transformation », a déclaré Matthew Savage, président du conseil d’administration de Williams.

“Gulf et Williams Racing partagent un illustre héritage du sport automobile et, ensemble, nous entrons dans l’histoire avec ce partenariat.”

Williams, l’une des équipes de F1 les plus titrées de tous les temps mais en retard ces dernières années, a subi sa “transformation” depuis que Dorilton Capital a acquis l’équipe du légendaire Sir Frank Williams en 2020.

Alex Albon revient pour sa deuxième année avec l’équipe cette année et sera associé à son coéquipier recrue Logan Sargeant, premier pilote américain de F1 depuis 2016.

Williams aura également un nouveau directeur d’équipe en la personne de James Vowles – le chef de la stratégie très respecté de Mercedes – bien qu’il n’ait pas été présent lors du lancement de lundi car il ne commencera ses fonctions que le 20 février.

La FW45 entrera en piste à Silverstone le lundi 13 février, avant le début des essais de pré-saison la semaine suivante.

Les nouvelles recrues aideront-elles Williams à mettre fin à une course misérable?

Avec 16 titres de champion du monde à leur actif, seules Ferrari et McLaren ont remporté plus de titres que Williams – mais l’équipe de Grove a été en bas du classement au cours de quatre des cinq dernières saisons.

Propulsé par des moteurs Mercedes, Williams visera à faire un bond en avant en 2023 après avoir marqué huit points l’année dernière et affirme avoir considérablement fait évoluer le concept de sidepod sur la voiture de cette année.

Ils disent également qu’il y a des modifications à la disposition de la suspension avant et aux “surfaces aérodynamiques externes majeures”, tandis que la voiture sera plus “efficace sur le plan aérodynamique” que la FW44 de la saison dernière.

Les pilotes Williams Alex Albon (à gauche) et Logan Sargeant

Vowles est chargé de diriger leur reconstruction, tandis qu’Albon – l’ancien coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull – et son coéquipier recrue Sargeant forment une équipe de jeunes pilotes.

“L’équipe a travaillé très dur l’année dernière et au cours de l’hiver pour aborder certains domaines clés de notre voiture, en travaillant pour essayer de maximiser ce que nous retirons de la voiture pour 2023”, a déclaré Albon.

“J’ai hâte de voir ce que le FW45 peut faire.”

Williams en F1 2023 Conducteur Alex Albon Conducteur Logan Sargeant Chef d’équipe James Vowles Nom de la voiture FW45 Moteur Mercedes Fin du championnat 2022 10e Meilleur résultat au championnat 1er (x9) Victoires de course 114 Podiums 313

Sargeant, 22 ans, remplace Nicholas Latifi chez Williams après avoir terminé quatrième du championnat de Formule 2 l’an dernier.

Il a ajouté : “Je suis vraiment impatient que la saison commence après ce qui, pour moi, ressemble à un long hiver ! Je suis super motivé et nous avons beaucoup travaillé.

“La voiture a l’air incroyable et cela montre les énormes efforts que l’équipe a déployés pendant la saison morte, donc j’ai hâte de commencer à Silverstone avant de partir pour Bahreïn.”

Williams a également une académie de pilotes qui comprend la triple championne de la série W Jamie Chadwick, qui souhaite se faire un nom aux États-Unis cette saison dans Indy NXT.

Quoi de neuf sur les voitures pour 2023 ?

Bien qu’il n’y ait pas de révision des règles pour l’année prochaine comme il y en avait pour 2022, il y a des changements subtils dans les règles et les voitures dont les équipes peuvent profiter.

Le plus notable est une hauteur de caisse plus élevée. Il s’agit essentiellement de soulever les voitures plus haut du sol pour aider à réduire le phénomène de “marsouinage” rebondissant qui a affecté les équipes – notamment Mercedes – en 2022.

Cela se fait en soulevant le bord du sol et la gorge, tandis que le bord du diffuseur a également été rigidifié. Il existe également un capteur supplémentaire pour surveiller efficacement le marsouinage.

Bien que ceux-ci soient principalement pour des raisons de sécurité et devraient initialement coûter du temps aux équipes en raison d’un sol plus rigide, cela pourrait également réduire le champ avec une hauteur de caisse plus élevée qui aurait été la clé des voitures Red Bull et Ferrari 2023.

Les autres changements apportés aux voitures concernent l’interdiction des conceptions telles que l’aileron arrière d’Aston Martin et l’aileron avant de Mercedes à partir de 2023, et d’autres ajouts de sécurité.

Les arceaux de sécurité, par exemple, ont été renforcés suite à l’accident dramatique de Zhou Guanyu à Silverstone l’année dernière.