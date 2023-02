Lancement de la Formule 1 : AlphaTauri révèle un nouveau look pour la saison 2023

La livrée AT04 d’AlphaTauri présente une nouvelle influence rouge

AlphaTauri a dévoilé sa nouvelle livrée pour la saison 2023 de Formule 1 lors d’un lancement fastueux à New York.

Leur voiture AT04 a un look similaire à son prédécesseur, le principal changement étant l’ajout de rouge, notamment sur l’aile arrière, pour refléter leur partenariat avec le nouveau sponsor PKN Orlen.

La révélation de la livrée de samedi a eu lieu à Manhattan parallèlement au lancement par AlphaTauri Fashion de sa collection automne/hiver 2023, coïncidant avec la Fashion Week de New York.

L’équipe sœur de Red Bull espère rebondir après une campagne 2022 décevante, qui les a vus terminer neuvième du championnat des constructeurs.

L’équipe italienne accueille la recrue de F1 Nyck de Vries pour 2023, suite au départ de Pierre Gasly vers Alpine, tandis que Yuki Tsunoda reste avec l’équipe pour sa troisième saison dans le sport.

“Nous avons beaucoup appris de l’AT03 au cours de son développement et une grande partie de ce que nous avons appris a été intégrée à la configuration générale de l’AT04 pour remédier à certaines des faiblesses que nous avons identifiées sur la voiture de l’année dernière”, a déclaré le directeur technique d’AlphaTauri, Jody Egginton. .

“En termes simples, nous manquions un peu d’appui par rapport à nos principaux concurrents et il y avait une opportunité de réduction de masse.”

AlphaTauri en F1 2023 Conducteur Yuki Tsunoda Conducteur Nyck de Vries Chef d’équipe François Tost Nom de la voiture AT04 Moteur Honda Fin du championnat 2022 9ème Meilleur résultat au championnat 6e (2021) Victoires de course 1 Podiums 2

Quoi de neuf sur les voitures pour 2023 ?

Bien qu’il n’y ait pas de révision des règles pour l’année prochaine comme il y en avait pour 2022, il y a des changements subtils dans les règles et les voitures dont les équipes peuvent profiter.

Le plus notable est une hauteur de caisse plus élevée. Il s’agit essentiellement de soulever les voitures plus haut du sol pour aider à réduire le phénomène de “marsouinage” rebondissant qui a affecté les équipes – notamment Mercedes – en 2022.

Cela se fait en soulevant le bord du sol et la gorge, tandis que le bord du diffuseur a également été rigidifié. Il existe également un capteur supplémentaire pour surveiller efficacement le marsouinage.

F1 2023 : Quand les nouvelles voitures seront-elles dévoilées ? Date Équipe Emplacement 31 janvier Haas (lancement de livrée) En ligne 3 février Redbull New York 6 février Williams (lancement de livrée) En ligne 7 février Alfa Romeo Zurich 11 février AlphaTauri New York 13 février Aston Martin Silverstone 13 février McLaren Woking 14 Février Ferrari Maranello 15 février Mercedes Silverstone 16 février Alpin Londres

Bien que ceux-ci soient principalement pour des raisons de sécurité et devraient initialement coûter du temps aux équipes en raison d’un sol plus rigide, cela pourrait également réduire le champ avec une hauteur de caisse plus élevée qui aurait été la clé des voitures Red Bull et Ferrari 2023.

Les autres changements apportés aux voitures concernent l’interdiction des conceptions telles que l’aileron arrière d’Aston Martin et l’aileron avant de Mercedes à partir de 2023, et d’autres ajouts de sécurité.

Les arceaux de sécurité, par exemple, ont été renforcés suite à l’accident dramatique de Zhou à Silverstone l’année dernière.