Lancement de la chanson Satyaprem Ki Katha : Kartik Aaryan et Kiara Advani font vibrer les fans avec leur garba hookstep

Le jodi à succès de Kartik Aaryan et Kiara Advani a encore une fois répandu sa magie avec son dernier morceau Sun Sajni qui a été lancé aujourd’hui. « Satyaprem Ki Katha » de Sajid Nadiadwala et Namah Pictures a imprégné chaque recoin de la magie de l’amour pur. Alors que le public est encore englouti par les mélodies de cette pure histoire d’amour romantique et musicale, les créateurs ne laissent aucune chance de l’amplifier au niveau supérieur. Maintenant, les créateurs sont prêts à faire vibrer le public aux rythmes de Garba avec la chanson « Sun Sajni ». Sun Sajni’ est chanté par Meet Bros, Parampara Tandon et Piyush Mehroliyaa. La musique est composée par Meet Bros et les paroles de la chanson sont données par Kumaar.