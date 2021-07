Lancement de la chanson officielle du contingent indien des Jeux olympiques de Tokyo

Le ministre des Sports Anurag Thakur a lancé mercredi la chanson « Cheer4India » du contingent olympique du pays et a exhorté le public à se rallier de tout cœur à ses athlètes lors des Jeux de Tokyo. AR Rahman, lauréat d’un Grammy Award, et la jeune chanteuse Ananya Birla ont collaboré pour présenter la chanson officielle du contingent indien pour les Jeux olympiques de Tokyo, intitulée Cheer4India: Hindustani Way.

« J’exhorte tous mes compatriotes à écouter la chanson, à la partager avec leurs concitoyens et à encourager tout le contingent indien aux Jeux olympiques de Tokyo pour montrer que nous sommes derrière eux », a déclaré Thakur. Il a remercié Rahman et Ananya d’avoir composé la chanson. en ces temps difficiles de pandémie de COVID-19.

Le président de l’Association olympique indienne, Narinder Batra, a déclaré que le lancement de la chanson officielle de l’équipe indienne était l’aboutissement du travail acharné de toutes les parties prenantes au cours des 18 derniers mois. Le MoS (Sports) Nisith Pramanik, le secrétaire aux Sports Ravi Mittal, le directeur général de l’Autorité indienne des sports Sandip Pradhan et le secrétaire général de l’IOA Rajeev Mehta étaient également présents à l’occasion.

