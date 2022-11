Lancement de la campagne électorale pour les élections générales en Malaisie

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) – La campagne pour les élections générales en Malaisie a officiellement commencé samedi, dans une course très compétitive qui verra la coalition la plus ancienne au monde chercher à regagner sa domination quatre ans après une défaite électorale choquante.

L’élection du 19 novembre déterminera si Barisan Nasional (BN), ou la coalition du Front national, peut faire un retour en force ou si les réformateurs politiques peuvent obtenir une autre victoire surprise qui verra leur chef, Anwar Ibrahim, réaliser un rêve de longue date de devenir premier ministre.

Dirigé par l’Organisation nationale malaise unie, le BN est au pouvoir depuis l’indépendance de la Malaisie vis-à-vis de la Grande-Bretagne en 1957. Mais la colère suscitée par la corruption du gouvernement a conduit à sa défaite lors des sondages de 2018 face au Pakatan Harapan (PH) d’Anwar, ou Alliance of Hope. La victoire électorale a suscité l’espoir de réformes alors que des dirigeants autrefois puissants de l’UMNO ont été emprisonnés ou traduits en justice pour corruption, mais elle a été de courte durée après que des défections ont provoqué l’effondrement du gouvernement PH au début de 2020 et ramené l’UMNO au pouvoir.

Des dizaines de candidats, dont Anwar et l’ancien Premier ministre Mahathir Mohamad, âgé de 97 ans, ont déposé samedi leurs documents de candidature dans leurs circonscriptions, ouvrant la voie au début d’une période de campagne de 14 jours.

Plus de 21 millions de Malaisiens voteront pour pourvoir 222 sièges au Parlement fédéral et choisir des représentants pour trois législatures d’État.

“Le consensus général est que l’ancien parti au pouvoir Barisan Nasional s’en sortira très bien et il est très probable que la seule autre coalition qui puisse défier BN soit Pakatan Harapan”, a déclaré James Chin, un expert asiatique à l’Université australienne de Tasmanie.

Le Premier ministre Ismail Sabri Yaakob, de l’UMNO, s’est inscrit pour défendre son siège dans l’État central de Pahang. Anwar, escorté de batteurs et de partisans brandissant des drapeaux du parti, a déposé sa candidature à Tambun, dans le centre de l’État de Pekan, un nouveau siège pour lui où il affrontera le titulaire, qui avait fait défection de son alliance.

Anwar n’a pas participé au vote de 2018 car il était en prison pour une condamnation pour sodomie qui, selon lui, était politiquement motivée. La campagne du PH était dirigée à l’époque par Mahathir, qui est devenu le plus vieux dirigeant du monde à 92 ans après sa victoire. Anwar a été gracié peu de temps après et devait prendre le relais de Mahathir. Mais la méfiance et les luttes intestines ont conduit à l’effondrement du gouvernement PH, provoquant des troubles politiques qui se sont poursuivis sous les nouveaux gouvernements qui ont pris le pouvoir.

La Malaisie a eu trois premiers ministres depuis les élections de 2018. Ismail a dissous le Parlement le 10 octobre, neuf mois avant la date prévue, à la demande des dirigeants de l’UMNO pour des élections anticipées malgré un risque d’inondations dues aux pluies de mousson. Stimulée par plusieurs victoires d’État, l’UMNO estime avoir le dessus sur une opposition fragmentée et avant un ralentissement économique attendu l’an prochain.

Les analystes ont déclaré que l’émergence de deux nouvelles alliances politiques malaises dans la péninsule malaise pourrait diviser les votes entre les Malais ethniques, qui forment les deux tiers des 33 millions d’habitants de la Malaisie.

Le Perikatan Nasional (PN), ou Alliance nationale, est dirigé par Muhyiddin Yassin. Son parti Bersatu faisait partie du groupe d’Anwar dans les sondages de 2018, mais a fait défection pour former un nouveau gouvernement fragile avec l’UMNO, déchiré par la rivalité.

Mahathir, autrefois le dirigeant le plus ancien d’Asie pendant 22 ans jusqu’en 2003 avant son bref passage en 2018, a également formé une alliance hétéroclite pour disputer 121 sièges parlementaires. Malgré sa popularité décroissante, il défend son siège dans l’île de villégiature du nord de Langkawi alors qu’il a de nouveau juré d’évincer un UMNO corrompu.

Dans deux États de l’île de Bornéo qui représentent conjointement un quart des sièges parlementaires, une multitude d’autres partis s’affrontent. Les gouvernements des États au pouvoir sont traditionnellement alignés sur le BN.

“En 2018, c’était un gouvernement BN de longue date contre une opposition de longue date, mais maintenant, ce n’est pas si clair. Les gens ont plus de choix », a déclaré Chin. Certains analystes ont évoqué les possibilités d’un parlement sans majorité sans coalition unique capable d’obtenir une majorité qui pourrait voir de nouvelles alliances formées après les élections.

Les analystes ont déclaré que l’ajout de 6 millions de nouveaux électeurs en raison d’un âge de vote plus bas ajoute également à l’incertitude, tandis que la participation électorale pourrait être affectée par le mauvais temps. Certaines parties de la Malaisie ont déjà été touchées par des inondations. Le service météorologique malaisien a averti que de fortes pluies de mousson commenceraient la semaine prochaine et provoqueraient des crues soudaines dans les zones basses et au bord de la rivière et du bord de mer.

Eileen Ng, Associated Press