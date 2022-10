Lancement de la bande-annonce du film Super Mario Bros. : Écoutez Chris Pratt, Jack Black

C’est un lui. Chris Pratt comme Mario dans le film. OK, donc co-producteur Chris Meledandri confirmé en 2021 que Pratt n’utiliserait pas la voix stéréotypée du plombier du jeu vidéo dans le film Mario non animé. Mais jeudi, Nintendo a sorti une bande-annonce pour The Super Mario Bros. Movie, et Pratt a révélé, en quelque sorte, la voix qu’il avait choisie.

Honnêtement, la voix très attendue de Pratt-as-Mario était une sorte de déception. Il y a … peut-être un léger accent italien dans les quelques lignes prononcées par Pratt ? Ou utilise-t-il simplement sa voix normale ? Le Mario de Pratt réagit principalement au fait de se faire couper le souffle alors qu’il se lance dans son aventure au Royaume Champignon.

Bien sûr, il n’y avait aucun moyen que Pratt utilise la voix exagérée et stéréotypée, mais si peu de lui peut être entendu dans le teaser, il est difficile de dire comment son Mario sonnera. Il ne livre aucun des célèbres slogans de Mario – pas de “C’est moi, Mario” ou de “Wahoo!” Peut-être que d’autres seront révélés lorsqu’une bande-annonce plus longue arrivera. Quoi qu’il en soit, il y a une meilleure chance d’entendre une partie de Bowser de Jack Black (il est excellent) et un bon aperçu de l’animation vibrante.

C’est décevant

Les fans ont été déçus par la voix de Pratt, ou du moins ce que nous en avons entendu.

“Tout dans la bande-annonce du film Mario a l’air et sonne vraiment bien… sauf la voix de Chris Pratt lol”, a tweeté un spectateur.

Pratt a rappelé à un spectateur Ratso Rizzo dans Midnight Cowboy en 1969. “C’était comme quatre mots, mais j’ai définitivement eu Dustin Hoffman ‘Je suis WALKIN HEAH!’ vibrations.”

Et une autre personne l’a bien résumé en écrivant: “Ce n’est pas similaire à Mario. Ce n’est pas similaire à l’ambiance de Mario. Ce n’est même pas similaire à la version du film d’action en direct. Juste Chris Pratt semble un peu confus.”

“J’ai toujours rêvé d’être Mario”, déclare Pratt dans un clip vidéo précédant la bande-annonce, racontant comment il a joué à des jeux Mario sur une machine dans la laverie de son enfance. Bon à savoir, mais le jury ne sait toujours pas comment ce rêve deviendra réalité.

Et après la publication de la bande-annonce, Pratt a tweeté à ce sujet en écrivant : “Après avoir joué aux jeux pendant des années en tant qu’enfant (et adulte), je suis ravi de vous présenter Mario à tous ! Profitez-en !”

La bande-annonce a révélé Jack Black comme Bowser et Keegan-Michael Key comme Toad. Mais certains fans ont été déçus que le clip n’inclue pas de clip de Seth Rogen dans le rôle de Donkey Kong, en particulier le rire infâme de l’acteur.

“Mon seul reproche, c’est que nous n’avons pas pu voir la voix de Donkey Kong de Seth Rogen et encore moins une forme de rire”, a écrit un fan.

Le film Mario devait sortir fin 2022, mais sa sortie est maintenant prévue pour le 7 avril 2023.

