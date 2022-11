Lancement de la bande-annonce de Salaam Venky : Kajol étourdit dans un sari rouge, Rahul Bose, Rajeev Khandelwal et Aahana Kumra se joignent également à l’événement [Watch Video]

Lancement de la bande-annonce de Salaam Venky : L’actrice de Bollywood Kajol est prête pour son prochain film “Salaam Venky”. La bande-annonce du film est sortie hier, le 14 novembre. L’ensemble du casting du film était présent à l’événement. Kajol, Rahul Bose, Rajeev Khandelwal et Aahana Kumra ont assisté au lancement de la bande-annonce. Kajol était magnifique dans un sari rouge avec des bracelets assortis, et elle a conquis le cœur de tout le monde. Kajol joue le rôle de la mère d’un enfant alité aux prises avec une maladie mortelle. La bande-annonce montre que Kajol a donné une performance puissante dans le film. Kajol et d’autres stars du film ont partagé leurs expériences. Regarder la vidéo.