Lancement de la bande-annonce de Ponniyin Selvan : la vidéo d’Aishwarya Rai Bachchan qui court vers Mani Ratnam et lui fait un câlin chaleureux devient VIRAL

Aishwarya Rai Bachchan est en ce moment à Chennai alors qu’elle est prête pour son film du sud Ponniyin Selvan et la bande-annonce a laissé le public envoûté, tandis que l’aperçu de l’actrice en tant que Nandini fait pâlir ses fans pour une bonne raison. Alors que la bande-annonce a reçu une réponse fantastique, cette vidéo d’Aishwarya Rai Bachchan du lancement de la bande-annonce du film devient virale. Les fans ne peuvent pas arrêter de délirer Aishwarya pour son geste envers Mani Ratnam. Ash partage une grande camaraderie avec le cinéaste as et a même travaillé avec lui dans quelques films et l’un d’eux est Guru qui mettait en vedette son mari et acteur de Bollywood Abhishek Bachchan dans le rôle principal.

Aishwarya, qui a joyeusement accueilli ses fans lors du lancement, est allée courir à Mani Ratnam après l’avoir vu lors du lancement de la bande-annonce. La vidéo en dit long sur leur lien. Aishwarya n’est rien de moins qu’une enfant enthousiaste dans la vidéo et ses fans sont extrêmement heureux de voir ce côté de leur actrice.

Une autre vidéo d’Aishwarya Rai touchant les pieds de Rajinikanth alors qu’elle le rencontrait lors du lancement de la bande-annonce de Ponniyin Selvan 1 a également remporté les manches.

C’est arrivé les gars. Aishwarya Rai a touché les pieds de Rajinikanth ?#AishwaryaRaiBachchan #Rajinikanth#PonniyinSelvanpic.twitter.com/FMjj9SIYFJ https://t.co/220rrV1wMj Aishwarya comme Nandini (PonniyinSelvan)’ll b Historic (@badass_aishfan) 6 septembre 2022

Aishwarya Rai Bachchan est actuellement l’actrice la plus aimée et la plus satisfaite de la ville de clinquant et au fil des ans, sa relation avec l’industrie du sud n’a fait que se renforcer. Ponniyin Selvin est en effet l’un des films les plus attendus de la diva.