Lancement de la bande-annonce de Maja Maa : Madhuri Dixit fait une révélation incroyable sur son personnage dans le film [Watch Video]

Lancement de la bande-annonce de Maja Maa : Madhuri Dixit, l’une des principales dames les plus populaires du cinéma hindi, est de retour sur grand écran, mais cette fois sur une plateforme OTT pour son nouveau film à venir, “Maja Maa”. Elle continue de faire la une des journaux avec son look glamour et divertit ses fans grâce à ses publications sur les réseaux sociaux. La bande-annonce du prochain film de la fille de Dhak Dhak, la bande-annonce de Maja Maa, est sortie. Les fans sont maintenant de plus en plus excités et prêts à regarder le film. Le film sera disponible le 6 octobre sur Amazon Prime. Maja Maa est un drame familial et un film émotionnel. Dans un lancement de bande-annonce, Madhuri Dixit a partagé son expérience incroyable. Elle a dit que c’était une expérience merveilleuse et époustouflante pendant que je travaillais avec l’équipe de l’équipe. Regardez la vidéo pour en savoir plus.