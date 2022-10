Lancement de la bande-annonce de Drishyam 2 : Ajay Devgn révèle ce qu’il y a de nouveau et de différent dans sa suite et cela vous rendra l’attente difficile [Watch Video]

Lancement de la bande-annonce de Drishyam 2 : Ajay Devgn reprend son rôle de Vijay Salgaonkar dans Drishyam 2. Après le succès massif de Drishyam Part One, les fans attendaient avec impatience la deuxième partie. Aujourd’hui, le 17 octobre, la remorque a été lancée à Goa. Ajay Devgn, Tabu et Akshaye Khanna sont dans les rôles principaux. Le film sortira le 18 novembre 2022. Helmed par Abhishek Pathak. Lors du lancement de la bande-annonce de Drishyam 2, Ajay Devgn a révélé de nombreux détails internes sur le film, et il a également révélé son personnage. Ajay Devgn a déclaré que son rôle est unique car chaque homme ordinaire peut s’y identifier. Regardez la vidéo pour en savoir plus sur le film.