Lancement de la bande-annonce de Drishyam 2 : Ajay Devgn est-il intimidant sur les plateaux ? Le réalisateur Abhishek Pathak renverse des haricots

Ajay Devgn alias Vijay Salgaonkar est de retour. Drishyam 2 avec Ajay Devgn, Tabu, Shriya Saran, Akshaye Khanna, Rajat Kapoor, Ishita Dutta et d’autres devrait sortir le 18 novembre. Un événement de lancement de bande-annonce a eu lieu à Goa pour suivre l’essence du film. Vijay Salgaonkar, sa famille et l’affaire du meurtre ont pour toile de fond Goa. Lors de l’événement de lancement de la bande-annonce du film, tout le monde était à son meilleur. Pour Drishyam 2, Abhishek Pathak a pris la direction du film. La première partie a été réalisée par Nishikant Kamat qui n’est plus. Il s’agit du deuxième film d’Abhishek Pathak en tant que réalisateur. On lui a donc demandé s’il était intimidé par Ajay Devgn sur les plateaux.

Abhishek Pathak a déclaré qu’il n’avait pas du tout été intimidé par Ajay Devgn puisqu’il le connaissait depuis un certain temps. Il a cependant mentionné qu’il était nerveux le premier jour, mais Ajay Devgn l’a rendu très confortable. Abhishek Pathak a partagé qu’Ajay Devgn ne viendrait même pas derrière le bureau pour voir la photo et ferait plutôt ce qu’on lui demande de faire. Abhishek Pathak a félicité Tabu pour être une actrice fabuleuse et sans faille.

Parlant de Drishyam 2, Abhishek Pathak a également mentionné qu’il avait essayé de conserver l’âme et l’essence du film tout en y ajoutant une nouvelle touche.

La version de Mohanlal de Drishyam 2 a reçu une bonne réponse. Étant donné que les films du Sud se portent extrêmement bien et explosent en OTT, comment les créateurs de Drishyam 2 maintiennent-ils la fraîcheur en vie ? À propos de cela, Ajay Devgn a déclaré: “Le film a été traité d’une manière très différente. Il y a beaucoup de changements tout en gardant l’âme du film intacte. C’est donc un nouveau film que vous pourrez voir.”

Akshaye Khanna est la nouvelle entrée dans le film. Il essaie le rôle d’un flic qui a défini sa devise. Il souhaite résoudre le mystère de 7 ans autour de la mort du cas de la mort du fils d’IG Meera Deshmukh. Meera Deshmukh est joué par Tabu. La bande-annonce de Drishyam 2 vous oblige à penser que Vijay Salgaonkar et sa famille s’échapperont cette fois ou non.