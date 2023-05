Lancement de la bande-annonce d’Adipurush : Kriti Sanon s’assoit par terre alors que le public se remplit de théâtres ; le geste de l’actrice reçoit une réponse mitigée [Watch Video]

Prabhas, Kriti Sanon et plus de célébrités vedettes Adipurush La bande-annonce a été lancée dans la ville maximale de Mumbai il y a quelques heures. L’événement de lancement de la bande-annonce étoilé a été organisé à grande échelle en présence des acteurs et de l’équipe. Adipurush fait fureur parmi les fans. En fait, les vidéos et les photos de la Lancement de la remorque Adipurush deviennent encore virales pendant que vous lisez ceci. Eh bien, l’une des vidéos montre Kriti Sanon assis sur le tapis près des chaises. La vidéo de Kriti a reçu une réponse mitigée des internautes.

Kriti Sanon est assis par terre pendant que le public emballe le lancement de la bande-annonce d’Adipurush

Outre Adipurush Trailer, Kriti Sanon, Prabhas et Om Raut sont à la mode en ligne. Ils font tous les gros titres dans les nouvelles du divertissement pour leurs diverses déclarations sur le film pr leur expérience de travail sur le récit épique du Ramayana, c’est-à-dire Adipurush. Et il semble que beaucoup de gens soient descendus pour regarder le lancement de la bande-annonce d’Adipurush à Mumbai. Eh bien, Prabhas a un énorme fan à travers le pays, tout comme Kriti Sanon. Leur jumelage est déjà devenu une rage. En parlant de la vidéo de Kriti, l’actrice se dirige vers la zone recouverte de moquette pleine de monde. Comme elle ne voit aucun siège autour, elle s’assoit par terre pour regarder le film. Rapidement, les gens autour d’elle lui offrent un siège, mais Kriti est vue en train de tout brosser.

Regardez la vidéo de Kriti Sanon assis par terre lors du lancement de la bande-annonce d’Adipurush ici :

Kriti Sanon assis par terre reçoit une réponse mitigée des internautes

Cette décision de Kriti Sanon a suscité une réaction mitigée sur Internet. Alors que Kriti est aimé de tous, certains ont estimé que l’actrice le faisait juste pour le bien des caméras qui l’entouraient. Beaucoup ont commenté la vidéo partagée par un paparazzi en disant qu’elle faisait aussi semblant pour la publicité. Les fans de Kriti l’ont également défendue contre le déluge de commentaires négatifs. Pour les non-initiés, la bande-annonce avait reçu un énorme contrecoup l’année dernière. Découvrez les réactions ci-dessous:

La bande-annonce d’Adipurush reçoit une réponse retentissante du public. Les fans adorent la façon dont la bande-annonce a été coupée et ont fait l’éloge d’Om Raut, le réalisateur ainsi que les acteurs et l’équipe. Lors du lancement de la bande-annonce, étaient également présents Devdatta Nage, Sunny Singh, Bhushan Kumar pour n’en nommer que quelques-uns.