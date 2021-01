Le jeu mobile indien FAU-G est prêt à être lancé à l’occasion de la 72e Journée de la République le mardi 26 janvier. Avant le lancement, les créateurs de FAU-G: Fearless et United Guards ont déclaré plus tôt cette semaine que le jeu avait enregistré plus de 4 points. million. Les pré-inscriptions de FAU-G sont en direct sur le Google Play Store et le jeu sera lancé pour les smartphones Android et iOS. À quelques jours de la sortie du jeu pour tous les utilisateurs en Inde, jetons un coup d’œil à tout ce que nous savons sur le dernier titre des nCore Games à ce jour.

FAU-G a été annoncé pour la première fois en septembre 2020, peu de temps après que le gouvernement indien ait interdit le jeu de bataille royale populaire PUBG Mobile. Initialement prévu pour être lancé fin octobre 2020, le jeu a été retardé de quelques mois en raison de plusieurs facteurs. Le premier teaser du jeu a été lancé en octobre 2020, avec une pré-inscription pour le jeu mise en ligne le mois prochain, en novembre 2020 sur le Google Play Store. Peu de temps après la mise en ligne des pré-inscriptions, nCore games a annoncé avoir enregistré plus d’un million d’inscriptions en seulement 24 heures.

Plus tard, début janvier, la date de lancement du 26 janvier a été annoncée avec une bande-annonce plus détaillée du jeu. Alors que l’anticipation autour du jeu grandissait avec des célébrités de premier plan comme Akshay Kumar faisant la promotion du jeu en ligne, les gens étaient impatients de savoir si le jeu serait similaire à PUBG Mobile en termes de gameplay et de concept. Cela a ensuite été éclairci par les développeurs, qui ont déclaré que le jeu ne serait pas une simple alternative à PUBG Mobile, mais qu’il serait un tout nouveau jeu en soi.

Dans une interview avec News18 l’année dernière, Vishal Gondal de nCore Games nous a dit que FAU-G serait l’un des premiers jeux mobiles en Inde à proposer des scénarios inspirés de séries réelles. Gondal avait souligné que le premier niveau avec lequel FAU-G lancera sera basé sur l’affrontement de l’Inde dans la vallée de Galwan avec la Chine. Il nous a également dit qu’il y aurait également un mode Battle Royale dans une mise à jour ultérieure.

Avec FAU-G, les fabricants tenteront d’annoncer une nouvelle ère de l’esport indien une fois qu’il commencera à lancer ses offres dans le domaine public. « Une fois que nous approfondirons les esports avec nos offres de jeux, nous entrerons automatiquement dans toute l’arène de la gestion d’une communauté de jeu. C’est notre feuille de route à long terme », nous a dit Gondal en octobre 2020.