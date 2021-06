Lancement de Facebook Live Audio Rooms et Podcasts aux États-Unis

L’alternative de Facebook à Clubhouse a commencé à être déployée aux États-Unis auprès de certains utilisateurs d’iOS. Il s’appelle Live Audio Rooms et est également livré avec des podcasts. Les deux fonctionnalités font partie de la plate-forme Facebook et sont pour l’instant limitées à certaines personnalités et groupes publics.

Si le groupe Facebook est public, tout le monde peut y accéder et écouter, mais les groupes privés n’autorisent que les membres à s’y joindre. Jusqu’à 50 haut-parleurs sont pris en charge mais le nombre d’auditeurs est illimité. Les modérateurs et les administrateurs de groupe peuvent choisir qui peut créer une salle audio en direct et qui peut la rejoindre en tant qu’orateur.

La fonctionnalité Podcasts est assez explicite. Il existe une page dédiée aux podcasts Facebook et vous pouvez également la trouver dans le fil d’actualité. Néanmoins, les podcasts sont limités aux seuls utilisateurs américains et un déploiement plus large est attendu.