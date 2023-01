Lancement de Crescendo Health pour collecter davantage de données sur les patients pour les essais cliniques

La startup de données du monde réel Crescendo Health a été lancée jeudi avec 3,4 millions de dollars de Define Ventures et d’autres investisseurs.

CE QU’ILS FONT

La startup vise à collecter des données longitudinales pour la recherche clinique, y compris des informations provenant d’autres rencontres de soins de santé qui pourraient ne pas être collectées lorsque les patients choisissent de participer à un essai.

La société s’associe à des sociétés biopharmaceutiques, des fabricants de dispositifs médicaux et des organismes de recherche sous contrat pour fournir d’autres données sur la santé, telles que des informations sur les soins primaires, les visites aux urgences, les tests de laboratoire et les ordonnances.

Les participants peuvent s’inscrire en ligne et convenir des informations qu’ils souhaitent partager. Crescendo s’efforce de collecter leurs dossiers de santé via des API et des partenariats de données, les convertit en un format pour les chercheurs et fournit les données aux participants via un portail patient.

Avec cet investissement, la startup prévoit de créer un logiciel permettant à ses partenaires des sciences de la vie d’étudier les effets à long terme du traitement et de suivre les résultats des patients.

“Les patients participant aux essais cliniques génèrent des données de santé précieuses tout au long de leur parcours de soins de santé, de sorte que les chercheurs ne devraient pas se limiter aux informations recueillies dans les quatre murs d’une clinique de recherche. Cependant, à ce jour, ces éléments de données externes du monde réel n’étaient pas accessibles aux sponsors d’essais à grande échelle, c’est pourquoi nous construisons les machines et le soutien nécessaires pour changer le paradigme”, a déclaré Sam Roosz, cofondateur et PDG de Crescendo Health, dans un communiqué. “Nous travaillons vers un avenir où la recherche est parfaitement intégrée aux soins cliniques de routine, rendant la participation facile et accessible aux patients de tous horizons.”

APERÇU DU MARCHÉ

La collecte de données longitudinales fournit une vision plus holistique de la santé d’un patient, ce qui pourrait être particulièrement le cas lorsque les chercheurs étudient de nouvelles thérapies qui pourraient nécessiter de longues périodes de suivi, Adam Mariano et David Voccola d’IQVIA dit Healthcare IT News l’année dernière.

Une autre entreprise qui s’est concentrée sur l’extraction de données à partir de dossiers de santé est nference, qui a lancé sa plateforme nSights l’année dernière. Il recueille des données cliniques anonymisées sur les patients provenant de centres médicaux universitaires, y compris des notes cliniques, des résultats de radiologie, des tests de laboratoire et des électrocardiogrammes que les chercheurs peuvent utiliser pour développer des thérapies et des diagnostics. nference a également annoncé récemment un partenariat avec Duke Health.

La startup allemande Temedica a annoncé avoir a levé 25 millions d’euros supplémentaires à la fin de l’année dernière, portant sa série B à 42 millions d’euros. La société basée à Munich propose la plate-forme de données du monde réel Permea et crée des applications compagnons numériques, qui permettent aux patients de suivre les symptômes et l’utilisation des médicaments.