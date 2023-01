Lancement de Backdrops V5.0 avec la mise à jour Big Material Design 3

Vous savez combien nous aimons un bon fond d’écran. La personnalisation est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes tombés amoureux d’Android très tôt. Nous avons consacré le plus longtemps des publications hebdomadaires aux packs d’icônes, aux ROM et aux fonds d’écran personnalisés, tout cela parce que c’était juste amusant. Nous sommes vieux et ennuyeux et fatigués ces jours-ci, mais un nouveau fond d’écran est vraiment l’un de ces moyens de ramener un peu de cette joie Android précoce.

Décors est depuis longtemps l’une des meilleures applications de fond d’écran sur Android qui vous offre non seulement d’excellents choix de fonds d’écran, mais l’application est également bien conçue et agréable à utiliser. Cette semaine, Backdrops a reçu sa mise à jour V5.0 avec un “tout nouveau look and feel Material Design 3”.

Il est beau dans sa teinte sombre, mais ce n’est pas tout ce qui est nouveau. Il y a une nouvelle page Collections avec des catégories clairement définies, une expérience de recherche plus propre, des notifications fixes, une icône de lanceur thématique et tout un tas de mises à jour principales. Les publicités natives ont également été supprimées, ce qui signifie que les utilisateurs gratuits peuvent enregistrer un fond d’écran après avoir regardé une publicité. Vous pouvez toujours payer un abonnement Pro également.

Si vous avez besoin d’une application de fond d’écran de qualité et que vous n’avez pas utilisé Backdrops, jetez un coup d’œil à celle-ci.

