Lancement d’Artemis : la fusée la plus puissante de la NASA décolle

CAP CANAVERAL, Floride –

La nouvelle fusée lunaire de la NASA a décollé mercredi lors de son premier vol avec trois mannequins de test à bord, rapprochant les États-Unis du retour des astronautes sur la surface lunaire pour la première fois depuis la fin du programme Apollo il y a 50 ans.

Si tout se passe bien pendant le vol de mise au point de trois semaines, la capsule de l’équipage sera propulsée sur une large orbite autour de la lune, puis reviendra sur Terre avec une immersion dans le Pacifique en décembre.

Après des années de retards et des milliards de dépassements de coûts, la fusée Space Launch System a tonné vers le ciel, s’élevant du Kennedy Space Center avec une poussée de 8,8 millions de livres (4 millions de kilogrammes) et atteignant 100 mph (160 km/h) en quelques secondes. La capsule Orion était perchée au sommet et, moins de deux heures après le début du vol, a été sortie de l’orbite terrestre vers la lune.

“C’est un grand jour”, a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson.

Le moonshot fait suite à près de trois mois de fuites de carburant vexantes qui ont fait rebondir la fusée entre son hangar et le pad. Repoussé à l’intérieur par l’ouragan Ian à la fin du mois de septembre, la fusée a résisté à l’extérieur alors que Nicole a balayé la semaine dernière avec des rafales de plus de 80 mph (130 km/h). Bien que le vent ait causé quelques dégâts, les responsables ont donné le feu vert pour le lancement.

Environ 15 000 personnes ont bloqué le site de lancement, avec des milliers d’autres bordant les plages et les routes à l’extérieur des portes, pour assister à la suite tant attendue du projet Apollo par la NASA, lorsque 12 astronautes ont marché sur la lune de 1969 à 1972. Des foules se sont également rassemblées à l’extérieur des centres de la NASA. à Houston et Huntsville, Alabama, pour assister au spectacle sur écrans géants.

Des acclamations ont accompagné la fusée alors qu’elle parcourait une énorme traînée de flammes vers l’espace, avec une demi-lune brillant de mille feux et des bâtiments tremblant comme s’ils avaient été touchés par un tremblement de terre majeur.

“Pour la génération Artemis, c’est pour vous”, a lancé le directeur du lancement Charlie Blackwell-Thompson, faisant référence à tous ceux qui sont nés après Apollo.

Le décollage a marqué le début du programme d’exploration lunaire Artemis de la NASA, du nom de la sœur jumelle mythologique d’Apollon. L’agence spatiale vise à envoyer quatre astronautes autour de la lune lors du prochain vol, en 2024, et à y faire atterrir des humains dès 2025.

“Vous avez mérité votre place dans l’histoire”, a déclaré Blackwell-Thompson à son équipe après le décollage.

La SLS de 322 pieds (98 mètres) est la fusée la plus puissante jamais construite par la NASA, avec plus de poussée que la navette spatiale ou le puissant Saturn V qui a transporté des hommes sur la lune. Une série de fuites de carburant à l’hydrogène a tourmenté les tentatives de lancement en été ainsi que les tests de compte à rebours. Une nouvelle fuite a éclaté à un nouvel endroit lors du ravitaillement de mardi soir, mais une équipe d’urgence a réussi à resserrer la valve défectueuse sur le tampon. Puis une station radar de l’US Space Force est tombée en panne, entraînant une autre bousculade, cette fois pour remplacer un commutateur Ethernet.

“La fusée, elle est vivante. Elle grince. Elle fait des bruits de ventilation. C’est assez effrayant. … Mon cœur battait. Mes nerfs allaient”, a déclaré Trent Annis, l’un des trois hommes qui sont entrés dans la zone de danger d’explosion pour réparer Fuite de mardi soir.

Orion devrait atteindre la Lune d’ici lundi, à plus de 230 000 milles (370 000 kilomètres) de la Terre. Après être arrivée à moins de 80 miles (130 kilomètres) de la lune, la capsule entrera sur une orbite lointaine s’étendant sur environ 40 000 miles (64 000 kilomètres) au-delà.

Le vol d’essai de 4,1 milliards de dollars devrait durer 25 jours, à peu près le même temps que les équipages à bord. L’agence spatiale a l’intention de pousser le vaisseau spatial à ses limites et de découvrir tout problème avant que les astronautes ne s’attachent. Les mannequins – la NASA les appelle moonequins – sont équipés de capteurs pour mesurer des choses telles que les vibrations, l’accélération et le rayonnement cosmique.

La fusée était censée avoir fait son essai à sec d’ici 2017. Les organismes de surveillance du gouvernement estiment que la NASA aura dépensé 93 milliards de dollars pour le projet d’ici 2025.

À terme, la NASA espère établir une base sur la Lune et envoyer des astronautes sur Mars d’ici la fin des années 2030 ou le début des années 2040.

Mais de nombreux obstacles doivent encore être franchis. La capsule Orion n’emmènera les astronautes qu’en orbite lunaire, pas en surface.

La NASA a engagé SpaceX d’Elon Musk pour développer Starship, la réponse du 21e siècle à l’atterrisseur lunaire d’Apollo. Starship transportera des astronautes entre Orion et la surface lunaire, au moins lors du premier voyage en 2025. Le plan est de stationner Starship et éventuellement les atterrisseurs d’autres sociétés en orbite autour de la lune, prêts à être utilisés chaque fois que de nouveaux équipages d’Orion s’arrêteront. .

Reprenant un argument qui a été avancé dans les années 1960, l’historien de l’Université Duke, Alex Roland, remet en question la valeur des vols spatiaux habités, affirmant que les robots et les engins spatiaux télécommandés pourraient faire le travail à moindre coût, efficacement et en toute sécurité.

“Au cours de toutes ces années, aucune preuve n’est apparue pour justifier l’investissement que nous avons fait dans les vols spatiaux habités – sauf le prestige impliqué dans cette consommation ostentatoire”, a-t-il déclaré.

La NASA attend la fin de ce vol d’essai pour présenter les astronautes qui seront sur le prochain et ceux qui suivront les traces de Neil Armstrong et Buzz Aldrin d’Apollo 11.

La plupart des corps de 42 astronautes actifs et de 10 stagiaires de la NASA n’étaient même pas encore nés lorsque les marcheurs lunaires d’Apollo 17 Gene Cernan et Harrison Schmitt ont clôturé l’ère, il y a 50 ans le mois prochain.

“Nous sautons de nos combinaisons spatiales avec enthousiasme”, a déclaré mardi l’astronaute Christina Koch.

Après une mission de station spatiale de près d’un an et une sortie dans l’espace entièrement féminine, Koch, 43 ans, est sur la liste restreinte de la NASA pour un vol lunaire. Il en va de même pour l’astronaute Kayla Barron, 35 ans, qui a finalement pu assister à son premier lancement de fusée, sans compter la sienne il y a un an.

“Cela m’a coupé le souffle et j’étais en larmes”, a déclaré Barron. “Quel accomplissement incroyable pour cette équipe.”

