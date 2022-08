Lancement d’Artemis I Moon par la NASA : regardez en direct le décollage de SLS

Cinquante ans après conclure les missions Apollola NASA est prête à retourner sur la lune.

Lundi, le programme Artemis ambitieux, coûteux et exaltant de l’agence devrait commencer. Enfin, Artémis I pourrait se diriger vers l’orbite lunaire, et nous voulons nous assurer que vous pouvez suivre en direct.

Pour être clair, ce décollage n’aura pas d’astronautes à bord – mais son succès dépend beaucoup de son succès, y compris la perspective d’atterrir des gens sur la lune dans un avenir proche. (Il est actuellement prévu pour 2025).

Artémis I Fusée de 32 étages de couleur mandarine commandé pour le grand jour décollera de la Terre et propulsera un vaisseau spatial blanc pointu, relativement petit, nommé Orion en orbite lunaire.

Orion est rempli à ras bord de choses comme Amazon Alexa, le personnage de télévision Shaun le mouton, mannequins, des satellites miniatures et surtout, des tonnes d’équipements de navigation et de collecte de données. Ces instruments spéciaux au sein d’Orion suivront des informations vitales sur la trajectoire, la sécurité, l’absorption des radiations (et bien plus encore) du vaisseau spatial qui traceront essentiellement les itinéraires des futures missions – les missions avec un équipage humain comme Artemis II et Artemis III de 2025. En bref, Artemis I est une mission cruciale d’essai en vol et de preuve de principe.

Un lancement sans faille la semaine prochaine pourrait marquer le début des années Apollo modernes de la NASA. Ce sera une journée tendue avec un compte à rebours haletant, mais enveloppé d’un air d’émerveillement et d’excitation. En d’autres termes, ça va être énorme.

NASA/Joël Kowsky



Comment regarder le lancement d’Artemis I

La NASA organisera une diffusion en direct de l’événement Artemis I le 29 août – la première d’une liste de trois fenêtres de lancement possibles.

En ce qui concerne le temps, la fenêtre de lancement elle-même s’ouvre à 5h33 PT/8h33 HE, mais elle restera ouverte pendant deux heures. Quelque part dans cette fourchette, la méga fusée lunaire de l’agence, qu’il appelle le “fusée la plus puissante du monde”, se dirigera vers les étoiles. Vous pouvez regarder sur l’application NASA, le site Web de la NASA ou Télévision de la NASA directement.

Voici l’heure de début de la fenêtre dans le monde entier. Préparez vos collations.

États-Unis : 5 h 33 PT / 8 h 33 HE

Brésil : 9h33 (district fédéral)

Royaume-Uni : 13h33

Afrique du Sud : 14h33

Russie : 15h33 (Moscou)

EAU : 16h33

Inde : 18h03

Chine : 20h33

Japon : 21h33

Australie : 22 h 33 AEST

Vous trouverez toute l’action en direct sur Faits saillants du CNET, notre chaîne YouTube, en cliquant simplement sur play juste en dessous. C’est si facile.

La route du lancement d’Artemis I

Déjà, la NASA a commencé à anticiper le voyage d’Artemis I dans l’espace. Des briefings auront lieu quotidiennement jusqu’au jour du lancement sur des sujets tels que le rôle de l’industrie dans l’avancement de l’exploration humaine, la gestion de la mission lunaire, la manière dont Artemis est sur le point de mener aux excursions sur Mars et juste des commentaires généraux sur la route du décollage.

Un calendrier complet de ces réunions, qui seront toutes diffusées sur NASA TV, peut être trouvé ici.

Puis, lundi, la NASA a annoncé qu’elle commencerait à diffuser tout en chargeant du propulseur dans le SLS clair et tôt (sombre et tôt ?) À 3 h 30 PT/6 h 30 HE.

Après le lancement, environ 9 h HP/12 h HE – en supposant que tout se passe bien – l’agence a l’intention de couvrir les mises à jour de la mission avec l’administrateur de la NASA Bill Nelson, le responsable de la mission Artemis Mike Sarafin et d’autres responsables importants d’Artemis.

À 13 h HP/16 h HEle flux en direct passera à la couverture de la trajectoire sortante d’Orion, suivi, espérons-le, de quelques vues stellaires de la Terre prises par des caméras basées sur Orion alors que l’engin se dirige vers le compagnon lumineux de notre planète.

NASA/Cory Huston



De plus, tout au long de la journée, préparez-vous pour les apparitions de célébrités de Jack Black, Chris Evans et Keke Palmer ainsi que les performances de The Star-Spangled Banner de Josh Groban et Herbie Hancock et America the Beautiful de The Philadelphia Orchestra et Yo-Yo Ma, ce dernier dirigé par Yannick Nézet-Séguin. Quoi. Une fête.

Séquence de lancement d’Artemis I

Si vous êtes dans les détails techniques, voici le plan de match pour Artemis I. D’une certaine manière, le décollage est le le plus simple partie. Et je n’exagère pas.

L’équipe SLS est la première.

Après le compte à rebours, le SLS remontera à travers l’atmosphère terrestre. En deux minutes, tout son propergol solide, situé dans les propulseurs de la fusée, sera consommé et ces propulseurs seront largués. Au bout de 8 minutes, tout son carburant liquide, situé dans l’étage central, sera utilisé et cet étage sera largué. Ensuite, pendant environ 18 minutes, Orion et l’étage supérieur de la fusée feront tout seuls un tour de notre planète. Une fois cette opération terminée, Orion mettra environ 12 minutes pour déployer ses panneaux solaires et éteindre la batterie.

À ce stade, comme le dit Sarafin, la fusée a fait son travail. Orion est en route.

Capture d’écran par Monisha Ravisetti/NASA



L’équipe Orion prend le relais.

“Nous n’avons vraiment pas le temps de reprendre notre souffle”, a déclaré Rick LaBrode, directeur de vol principal d’Artemis I, lors d’une conférence de presse le 5 août. La trajectoire d’Orion repose à peu près sur une multitude de manœuvres précises qui le mèneront le long du chemin complexe décrit ci-dessous.

Capture d’écran par Monisha Ravisetti/NASA



Finalement, l’engin s’approchera de la surface lunaire, se rapprochant à seulement 60 miles au-dessus du sol, et mènera un tas d’expériences scientifiques pour tester des choses comme la gravité lunaire, le danger de rayonnement, et peut-être même prendre quelques photos comme une recréation de Le lever de terre de 1968. Les satellites à l’intérieur d’Orion se déploieront en cours de route, captureront des données physiques, et une fois que tout sera dit et fait, le courageux petit vaisseau spatial reviendra sur notre planète et s’écrasera au large de San Diego.

Ramassez Orion, extrayez les données et Artemis I est terminé. Le tout est attendu prendre six semaines.

Si la NASA parvient à éviter tout problème en cours de route, il ne faudra pas longtemps avant que nous nous retrouvions à parcourir Internet pour savoir comment regarder le lancement d’Artemis II. Et loin dans le futur, nous réfléchirons peut-être lundi alors que nous nous asseyons et regardons une fusée se diriger non seulement vers la lune, mais vers Mars.

OK, je m’avance.

Pour l’instant, vous pouvez admirer la fusée Artemis I SLS surmontée d’Orion chilling sur la rampe de lancement. Voici un livestream constant de celui-ci lors de ses derniers instants sur Terre.