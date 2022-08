Lancement d’Artemis 1 annulé en raison d’un dysfonctionnement du moteur, Twitter décolle avec des mèmes

La NASA était prête à lancer la mission Artemis I Moon. Cependant, il a maintenant été reporté en raison d’un moteur RS-25 défectueux sur la fusée Space Launch System (SLS). Pour l’instant, l’agence spatiale américaine n’a pas confirmé la prochaine date de lancement, bien qu’il existe deux autres fenêtres de lancement. L’un est dans quatre jours le 2 septembre et le second dans quelques semaines. Cette mission est unique en son genre dans ce qui se présente comme une série de missions complexes visant à élargir la compréhension de la Lune par l’humanité. La mission est censée démontrer les capacités et les performances de la fusée SLS et du vaisseau spatial Orion au cours d’une mission de six semaines.

Alors que beaucoup étaient bouleversés par la nouvelle du report de la mission, certaines personnes se sont tournées vers Twitter et ont profité de cette occasion pour organiser des mèmes. Regardez par vous-même :

La charge utile de la capsule Orion comprendra trois mannequins de test. Un mannequin en combinaison de vol orange occupera le siège du commandant, équipé de capteurs de vibration et d’accélération. Il existe deux autres mannequins faits d’un matériau imitant le tissu humain. Ceux-ci mesureront le rayonnement cosim sur un corps humain, l’un des plus grands risques des vols spatiaux. Un torse parmi ceux-ci teste également un gilet de protection d’Israël.

Orion transportera également l’expérience biologique 01 contenant des expériences sur les graines, les champignons, les levures et les algues. Il existe également un système de reconnaissance vocale embarqué qui a été développé en partenariat avec Amazon, Cisco et Lockheed Martin.

