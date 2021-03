Clubhouse, la plate-forme de chat audio, a gagné en popularité ces dernières semaines, mais malheureusement, l’application est actuellement limitée aux appareils iOS. Il semble que l’application sera proposée aux utilisateurs d’Android cette année, même si cela prendra encore «quelques mois». Lors de son événement hebdomadaire Townhall dimanche, le co-fondateur de Clubhouse, Paul Davison, a fait remarquer (via TechCrunch) que la société travaillait «vraiment dur» pour arriver à Android, bien que la date de disponibilité exacte reste incertaine. Récemment, un chercheur en sécurité chez ESET, basé en Irlande, a repéré une fausse API Clubhouse pour les smartphones Android contenant un cheval de Troie – surnommé «BlackRock». Le logiciel malveillant obtient apparemment des informations de connexion non autorisées à partir de plus de 450 applications et peut contourner l’authentification à deux facteurs par SMS. Dans un article de blog, le chercheur avait déclaré que le paquet malveillant était servi à partir d’un site Web qui a l’apparence et la convivialité du site Web authentique du Clubhouse. Le site Web permet essentiellement aux utilisateurs de télécharger le kit de package Android ou le fichier APK. Facebook et Twitter proposent également leur propre version de Clubhouse.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy