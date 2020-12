Amazfit a lancé hier la GTR 2 en Inde, disponible en éditions Sport et Classique au prix de 12 999 INR (175 $ / 145 €) et 13 499 INR (185 $ / 150 €), respectivement. Aujourd’hui, la société a annoncé qu’elle apporterait le GTS 2 dans le pays le 21 décembre au prix de 12 999 INR (175 $ / 145 €), et il sera vendu via Amazon.in et le site local d’Amazfit avec trois options de couleur – Or désert, gris urbain et noir minuit.

Le GTS 2 est doté d’un écran AMOLED toujours allumé de 1,65 « avec prise en charge de cadrans personnalisables. Il est livré avec 12 modes sportifs et peut suivre votre sommeil, surveiller votre fréquence cardiaque et mesurer le stress et les niveaux d’oxygène dans le sang.









Amazfit GTS 2

Le GTS 2 dispose également de 3 Go de stockage de musique local qui vous permet de lire de la musique sur vos écouteurs ou haut-parleurs Bluetooth directement depuis la montre sans avoir besoin d’un smartphone. De plus, la smartwatch est livrée avec un microphone pour vous permettre de répondre à vos appels téléphoniques, et elle intègre également Alexa qui vous permet d’exécuter des fonctions telles que régler une alarme ou vérifier la météo.

Les autres points forts du GTS 2 incluent le GPS intégré, les alertes d’inactivité, les alertes de notification d’appels et d’applications, les prévisions météorologiques et une résistance à l’eau de 50 mètres. L’alimentation de l’ensemble est une batterie de 246 mAh, qui est censée fournir sept jours d’endurance avec une utilisation typique.

En plus de révéler les prix et la disponibilité du GTS 2 en Inde, Amazfit a également déclaré qu’il lancerait le GTS 2 mini dans le pays vers Noël, mais il n’y a pas encore de mot sur ses prix.