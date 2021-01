Les smartwatches Amazfit GTR 2e et GTS 2e dévoilées le mois dernier feront leurs débuts en Inde ce mois-ci après la conclusion du CES 2021.

Les GTR 2e et GTS 2e sont des versions abordables des GTR 2 et GTS 2, respectivement, qui ont été introduites en septembre. Ils conservent la plupart des fonctionnalités des GTR 2 et GTS 2, mais ignorent la connectivité Wi-Fi. Cependant, les deux appareils portables compensent cela en offrant une durée de vie de la batterie plus longue.



Amazfit GTR 2e

Les GTR 2e et GTS 2e sont au prix de 799 CNY (125 $ / 100 €) en Chine, ce qui correspond à environ 9000 INR (120 $ / 100 €) aux taux de change actuels. Les GTS 2 et GTR 2 sont tous deux vendus pour 12 999 INR (180 $ / 145 €) en Inde (l’édition classique de GTR 2 coûte 500 INR de plus), nous nous attendons donc à ce que les variantes « e » ne coûtent pas plus de 10 000 INR (135 $ / 110 €) à la campagne.



Amazfit GTS 2e

En attendant la tarification et la disponibilité des GTR 2e et GTS 2e en Inde, vous pouvez lire leur couverture d’annonce pour en savoir plus. Vous pouvez également vous diriger de cette façon pour lire notre revue Amazfit GTR 2.