Lancement CAPSTONE de la NASA sur la Lune: comment regarder

Quelles entreprises exploitent CAPSTONE ?

La NASA n’a ni conçu ni construit CAPSTONE, et ne l’exploitera pas non plus. Le vaisseau spatial appartient et sera géré par Advanced Space, une entreprise de 45 employés juste à l’extérieur de Denver. Advanced Space a en fait acheté le satellite de la taille d’un four à micro-ondes de 55 livres à une autre société, Terran Orbital.

Il est également lancé non pas par SpaceX ou l’un des autres grands sous-traitants aérospatiaux de la NASA, mais par Rocket Lab, une société américano-néo-zélandaise leader dans la livraison de petites charges utiles en orbite. La société possède son propre site de lancement sur l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande pour ses fusées Electron.

La NASA a dépensé environ 20 millions de dollars pour Advanced Space pour construire et exploiter le vaisseau spatial ainsi qu’un peu moins de 10 millions de dollars pour le lanceur de Rocket Lab.