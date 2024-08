Lancement au Texas du site d’information progressiste Barbed Wire

Le scoop

Un groupe de vétérans des médias et d’agents politiques démocrates lancent un nouveau média d’information numérique à but lucratif au Texas.

The Barbed Wire est un nouveau média d’information numérique de l’État qui commencera à diffuser lundi des articles d’actualité sur la culture, la politique et le divertissement axés sur le Texas. Le projet est le résultat de près d’un an et demi de planification par Jeff Rotkoff, le directeur de l’État du Texas du super PAC Forward Majority, aligné sur les Démocrates, et Olivia Messer, une ancienne journaliste du Texas et ancienne élève du Daily Beast, une ancienne collègue de cette journaliste de Semafor au Beast.

Dans une interview avec Semafor, Messer, la rédactrice en chef du journal, a déclaré qu’elle connaissait Rotkoff depuis qu’elle couvrait la politique texane et qu’elle avait travaillé avec lui sur des missions de conseil médiatique. L’année dernière, Rotkoff lui a proposé de lancer une nouvelle publication. Les deux hommes ont convenu qu’il y avait une opportunité dans l’État pour une publication numérique gratuite et à diffusion rapide, non partisane, mais qui ne sera pas nécessairement neutre sur des questions comme le changement climatique ou l’avortement.

« Nous avons tellement de médias incroyables au Texas, mais il y a des millions de Texans qui ne sont abonnés à aucun des médias disponibles et ne lisent pas les principaux quotidiens », a déclaré Messer à Semafor.

« Je suis vraiment ravi d’avoir un contenu important et réfléchi comme celui-ci, associé à des solutions rapides [aggregation]Il existe une multitude de journaux locaux vraiment excellents qui font encore un excellent travail mais qui n’atteignent pas un public plus large, et que nous aimerions tous deux dynamiser et développer.

La publication sera un mélange d’agrégations, d’essais, de chroniques et de reportages originaux, y compris des reportages sur les parlements des États et des enquêtes plus longues. Le média lancera une newsletter intitulée « Wild Texas », qui a été influencée par le temps passé par Messer à travailler sur le résumé de l’actualité du Daily Beast, le Cheat Sheet. La publication est lancée avec plusieurs chroniqueurs, rédacteurs et reporters déjà à bord qui couvriront le divertissement, la culture, la gastronomie et la politique. Brian Sweany, l’ancien rédacteur en chef de Texas Monthly, et Jamil Smith, l’auteur d’opinion et rédacteur en chef de The Emancipator, sont tous deux engagés comme conseillers.

« Je crois sincèrement que les rédactions indépendantes qui existent pour servir leur public sont l’avenir du journalisme durable », a déclaré Elizabeth Spiers, chroniqueuse au New York Times et vétéran de Gawker, qui conseille également le lancement du projet. « Le Texas est l’un des 50 États, mais c’est un État grand, audacieux et qui a un impact considérable sur la culture américaine. The Barbed Wire a peut-être la taille d’une salle de presse majeure, mais nous avons une équipe de personnes qui ont eu un impact de la taille du Texas en tant que journalistes et progressistes, et leur sport favori est de frapper dans la cour des grands. »

Dans des documents d’information partagés avec Semafor, le média a déclaré qu’il bénéficiait d’un mélange d’investisseurs privés et de subventions d’organismes à but non lucratif, mais qu’il solliciterait également le soutien de ses membres, avec des revenus supplémentaires provenant de la publicité directe et des produits dérivés.

Bien que sa mission ne soit pas explicitement partisane, la publication entretient des liens étroits avec Forward Majority au sommet de l’organisation. Plusieurs dirigeants de ce groupe de défense des démocrates joueront un rôle clé au sein de The Barbed Wire : Rotkoff en sera l’éditeur, Billy Begala, directeur de la communication de Forward Majority au Texas, en sera le directeur général pour les produits et les opérations, et le PDG de Forward Majority, David Cohen, en sera également le PDG. Lors d’un appel téléphonique, Rotkoff a déclaré à Semafor que The Barbed Wire était un projet passionné né de la frustration face à l’érosion du journalisme traditionnel axé sur le Texas, et a déclaré que le média serait distinct de son travail et de celui des autres avec Forward Majority.

« Tout cela est né d’un nombre infini de conversations dans les bars, les halls d’hôtel et les bureaux, qui s’interrogent sur l’état de la consommation médiatique américaine et se demandent : comment lutter contre la désinformation et la mésinformation ? », a-t-il déclaré. « Comment lutter contre la diminution des audiences pour un journalisme de qualité ? »