L’Outsize est un nouveau nettoyeur sans fil, mais ce n’est pas un modèle entièrement nouveau. C’est essentiellement une version plus grande du V11 avec une tête de nettoyage plus large et un bac plus spacieux, bien que ses autres caractéristiques et spécifications semblent être les mêmes.

L’objectif de Dyson est de changer les esprits des personnes ayant des maisons plus grandes qui ont peut-être été sceptiques quant à l’achat d’un nettoyeur sans fil jusqu’à présent. La société affirme que la refonte a reflété la recherche sur ce que les personnes ayant de plus grandes places voulaient dans un nettoyeur.

Alors quoi de neuf?

Nouvelles fonctionnalités pour le Outsize

L’Outsize a une poubelle plus grande que le V11, vous n’aurez donc pas à vous arrêter pour le vider aussi souvent. À 1,9 litre, c’est l’un des plus spacieux du marché et constitue un énorme pas en avant par rapport au V11, qui n’a que 0,75 litre d’espace.

La taille de la poubelle est une caractéristique très importante si vous avez une place plus grande. C’est moins important si vous avez un appartement bijou où vous n’êtes jamais loin de pouvoir vider votre aspirateur dans la poubelle de la cuisine.

L’Outsize a également une tête de nettoyage plus large que le V11. Bien que la nouvelle tête de 32 cm vous aidera à aspirer plus de sol qu’une tête de nettoyage plus petite, il y a un compromis évident en ce que vous n’aurez pas la même capacité à la manœuvrer dans des espaces plus petits. Cela nous semble vraiment une bénédiction mitigée.

Batterie amovible

Si vous avez une grande maison, la principale chose à surveiller est un sans fil avec une batterie interchangeable – dont dispose le V11 Outsize. Mais ce n’est pas une nouvelle fonctionnalité car les dernières générations du V11 sont également livrées avec une batterie que vous pouvez sortir et échanger. (Les versions précédentes avaient une batterie à visser qui n’était pas conçue pour être retirée par les propriétaires.)

Le seul inconvénient d’un nettoyeur sans fil est le potentiel de mort de la batterie lorsque vous êtes à mi-chemin dans une pièce ou à mi-chemin du nettoyage d’un déversement. Vous devez ensuite attendre 3-4 heures pour que la batterie se recharge pour terminer le travail.

Si vous avez un logement plus petit et que vous êtes relativement organisé, ce ne sera pas un problème. Mais avec un temps de nettoyage maximal d’une heure avant de devoir recharger, vous n’aurez peut-être pas le temps de vous déplacer dans une maison plus grande de deux ou trois étages.

De nombreux nouveaux nettoyeurs sans fil – en particulier les plus chers – auront une batterie amovible qui peut être chargée soit lorsqu’elle est attachée à l’aspirateur, soit séparément. Achetez une deuxième batterie et vous pourrez toujours en avoir une chargée et prête à l’emploi.

Le V11 Outsize a une batterie remplaçable, bien qu’il semble que vous deviez en acheter une deuxième séparément. Le Samsung Powerstick Jet et le Miele TriFlex sont des aspirateurs à prix similaire qui ont également cette option. Il en va de même pour le Shark IZ201 – pour environ la moitié du prix.







Tout comme le V11 standard

La batterie de l’Outsize durera jusqu’à une heure, bien que ce soit probablement sur le réglage le plus bas. C’est à peu près tout ce que vous pouvez obtenir avec la technologie actuelle, sans rendre la batterie beaucoup plus grande et plus lourde.

La puissance et l’aspiration semblent être les mêmes que celles du V11 standard. L’Outsize partage les autres caractéristiques gagnantes du V11, notamment un filtre de qualité HEPA, un écran LCD qui affiche la durée de vie de la batterie et les défauts, et l’accessoire de tête de couple qui détecte le type de sol et ajuste automatiquement l’aspiration. Il est également soutenu par le moteur le plus puissant de Dyson.

Le compromis sera le poids

Cependant, la taille du bac et la barre de brosse ajoutées vont inévitablement augmenter le poids de l’aspirateur. Le V11 standard pèse déjà 300 g de plus que son prédécesseur et lorsque nous l’avons examiné, nous avons estimé que c’était un problème: «Pour un nettoyage plus long – surtout si vous le soulevez pour nettoyer les coins du plafond – vous risquez de ressentir la brûlure . »

Lorsqu’il est combiné avec certaines des autres fonctionnalités du Dyson – par exemple, l’absence de verrouillage de la gâchette, ce qui signifie que vous devez maintenir le bouton enfoncé lorsque vous passez l’aspirateur, et le fait qu’il s’agit d’un bâton, vous devez donc le soutenir contre quelque chose ou posez-le sur le sol pour faire une pause – il semble que passer l’aspirateur pendant une longue période avec le Outsize pourrait être un travail difficile.

Je dirais que lorsque vous nettoyez un grand espace, le confort est très important et nous ne saurons pas tant que nous ne l’aurons pas essayé si Dyson l’a intégré à son dernier aspirateur.

Ne vous y trompez pas, les nettoyeurs sans fil sont désormais la norme; c’est certainement là que les entreprises concentrent leur innovation. Il existe de nombreux nettoyants sans fil sur le marché qui conviendront aux personnes ayant de grandes maisons.

Mais le plus gros bac et la tête de nettoyage suffiront-ils à influencer les gens qui ont résisté aux charmes du V11 standard? L’ancien modèle a un prix plus que raisonnable en comparaison et est actuellement disponible à partir de 499 £ sur le site de Dyson. Le Outsize, cependant, vous coûtera 649,99 £. À ce prix, il est également peu probable de convertir quelqu’un qui n’est pas déjà un fan de Dyson.

Le Dyson V11 sera disponible à l’achat sur le site Web de Dyson à partir du 20 janvier pour 649,99 £ dans un coloris nickel et rouge.

Pour en savoir plus sur ses fonctionnalités, vous pouvez lire notre examen du (standard) Dyson V11 ou consulter notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs que nous avons testés pour notre liste complète de recommandations.