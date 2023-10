Lance Stroll : le pilote Aston Martin « pourrait avoir enfreint les règles de la FIA » en agissant après les qualifications du Grand Prix du Qatar

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lance Stroll était furieux après une quatrième sortie consécutive en Q1 avec l’Aston Martin

Lance Stroll « pourrait avoir enfreint les règles, politiques et procédures de la FIA » lors du Grand Prix du Qatar, selon un communiqué d’un porte-parole de la FIA.

Actualités Sky Sports Il comprend que cela est principalement lié au comportement de Stroll après les qualifications de vendredi. Stroll a jeté son volant et a semblé ne pas observer les protocoles de pesée corrects.

Le fils canadien du propriétaire de l’équipe Aston Martin, Laurence Stroll, a également semblé pousser son entraîneur personnel à l’écart alors qu’il quittait le garage après sa sortie de Q1 pour la quatrième course consécutive.

Il a ensuite accordé une très courte interview à la F1 où il a répondu en six mots à trois questions, soulignant sa déception.

Naomi Schiff, de Sky Sports F1, avait déclaré à l’époque : « C’est totalement inapproprié. Vous ne pouvez pas vous comporter de cette façon.

« Peu importe à quel point votre journée a été décevante, ce sont les gens qui travaillent pour vous mettre sur la bonne voie, pour que cela se réalise pour vous, vous ne pouvez pas traiter votre équipe comme ça.

« C’est une chose de passer une mauvaise journée, de sortir de la voiture et de s’excuser. Mais sortir et agir de cette façon n’est tout simplement pas suffisant.

« Il est clairement en détresse. Nous devons faire preuve d’empathie parce que c’est un être humain, il a ses émotions. Il traverse quelque chose mais cela ne veut pas dire que ça va. Il faut mieux agir.

« Felipe Drugovitch [Aston Martin’s reserve driver] est dans les coulisses et il serait plus que reconnaissant d’être dans cette voiture et ne se comportera pas de cette façon. »

Un porte-parole de la FIA a déclaré lundi dans un communiqué : « Le responsable de la conformité de la FIA est en discussion avec Lance Stroll concernant plusieurs incidents qui pourraient avoir enfreint les règles, politiques et procédures de la FIA lors du Grand Prix du Qatar. »

Stroll a terminé juste en dehors des points, 11e au Grand Prix du Qatar, après être parti 17e sur la grille. Son coéquipier Fernando Alonso, qui a terminé sixième, a 136 points d’avance sur Stroll et a débuté chaque course dans le top 10, alors que le Canadien n’a réalisé cet exploit que six fois cette saison.

Alonso a une avance de 15-2 lors des qualifications face à Stroll, qui a raté le Grand Prix de Singapour après une grosse chute en Q1.

Aston Martin est quatrième au championnat des constructeurs mais seulement 11 points devant McLaren, qui a été plus rapide lors des dernières épreuves.

Karun Chandhok pense que les performances décevantes de Stroll ramèneront l’équipe à la cinquième place du classement à six épreuves de la fin.

« Cela leur a coûté cher au championnat des constructeurs. Plus tôt dans l’année, nous pensions qu’ils seraient deuxièmes chez les constructeurs et ils finiront probablement cinquième grâce à la façon dont McLaren les a rattrapés », a déclaré Chandhok.

« La réalité est qu’il a marqué moins d’un tiers des points d’Alonso. McLaren a bénéficié du fait que ses deux pilotes accumulaient des points et cela leur a permis de rattraper leur retard. »

