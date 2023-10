Lance Stroll d’Aston Martin s’excuse pour sa conduite irréfléchie au GP du Qatar et reçoit un avertissement

Le pilote Aston Martin Lance Stroll s’est excusé auprès de l’instance dirigeante de la Formule 1 et a reçu vendredi un avertissement écrit pour sa conduite au Grand Prix du Qatar, où il a bousculé un membre de son équipe de frustration après une sortie anticipée des qualifications.

Stroll a été éliminé lors de la première séance de qualification vendredi dernier, puis a jeté son volant au sol avec colère alors qu’il sortait de sa voiture, avant de pousser l’entraîneur personnel Henry Howe à l’écart alors qu’il quittait le garage de l’équipe.

Dans son interview télévisée quelques instants plus tard, il a répondu aux questions sur sa performance par un juron et quelques mots laconiques.

« Etait bon. C’est un frère. Nous traversons la frustration ensemble et nous roulons ensemble donc… nous sommes cool », a déclaré Stroll samedi à propos de cet incident.

Après la course, il a également critiqué les pénalités qu’il a reçues pour violation des limites de piste et s’est exprimé ouvertement sur les conditions météorologiques extrêmes.

« C’est un peu une blague qu’ils donnent des pénalités pour cela, ils (les commissaires sportifs) ne comprennent pas ce qu’est la Formule 1 et ce qu’ils nous font subir », a-t-il déclaré après avoir été rétrogradé de la neuvième à la onzième place.

SUIVRE : Match IND vs PAK, score en direct de la Coupe du monde ICC de cricket 2023

La FIA a indiqué vendredi que son responsable de la conformité avait reçu des excuses de Stroll « concernant ses actions » au Qatar et que le pilote canadien avait reçu un avertissement écrit « rappelant à Lance ses responsabilités en tant que concurrent lié par le Code d’éthique de la FIA et les autres règles de la FIA ». directives éthiques et de conduite énoncées par le règlement sportif.

La FIA a ajouté qu’elle « maintient une position de tolérance zéro à l’égard des fautes professionnelles et condamne toute action pouvant conduire à du harcèlement physique ».

Le fils de 24 ans du propriétaire de l’équipe canadienne Lawrence Stroll a terminé 11e de la course, après quoi plusieurs pilotes ont admis avoir vomi dans leur casque de course tandis que d’autres ont été soignés au centre médical du circuit pour une grave déshydratation.

Coupe du monde ICC : Calendrier | Résultats | Tableau des points | La plupart des courses | La plupart des guichets

L’équipe Aston Martin appartient en partie au père de Stroll, le milliardaire Lawrence Stroll.

Stroll est 10e au classement des pilotes cette saison, tandis que son coéquipier Fernando Alonso est quatrième.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)