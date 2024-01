Lance Leipold et son équipe visitent Desert Edge ce matin

Une nouvelle semaine verra les entraîneurs du Kansas sur les routes dans tout le pays. Pour Lance Leipold, sa matinée a commencé tôt à Phoenix, en Arizona, au Desert Edge High School.

Leipold a visité Desert Edge avec Chris Simpson et Taiwo Onatolu. Ils étaient là pour voir trois signataires Deshawn Warner, Aundre Gibson et Jonathan Kamara ainsi que l’équipe d’entraîneurs de Dessert Edge.

Le personnel de la KU voulait montrer son soutien aux joueurs et au programme de Desert Edge après le départ de leur principal recruteur Jordan Peterson pour Texas A&M. Le co-entraîneur-chef Marcus Carter les a félicités pour avoir fait le voyage et pour les efforts déployés par Leipold à Desert Edge.

“Ce fut une visite formidable”, a déclaré Carter. «C’est toujours bon de voir Lance et le staff. Ils ont toujours fait du très bon travail depuis que je suis ici. Lance et l’équipe d’entraîneurs ont été très actifs. Ils ont été très présents dans notre école et auprès des garçons et je pense que c’est vraiment important à partir de maintenant, et pour aller de l’avant. Je ne pense pas avoir vu un autre entraîneur-chef autant que j’ai vu Lance depuis quatre ans que je suis ici à Desert Edge.