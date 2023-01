Lance Kerwin, acteur de “James à 16 ans” et de “Salem’s Lot”, mort à 62 ans

L’acteur Lance Kerwin est décédé mardi 24 janvier à San Clemente, en Californie, selon sa famille. Il avait 62 ans.

Sa cause de décès n’a pas encore été confirmée. Un représentant de Kerwin a déclaré à Fox News Digital que l’acteur “avait été retrouvé inconscient”.

“C’était un gars adorable, il va me manquer”, a déclaré John Boitano à Fox News Digital.

Kerwin est devenu célèbre dans les années 70 pour avoir joué dans un certain nombre de films conçus pour la télévision, notamment “Salem’s Lot” et “The Loneliest Runner”.

La division du coroner du département du shérif du comté d’Orange n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Sa fille Savanah a partagé une photo de famille et a également confirmé sa mort sur les réseaux sociaux.

“Je suis tellement désolée pour ceux que nous n’avons pas pu contacter personnellement pour les informer, mais Lance Kerwin est décédé hier matin”, a-t-elle écrit.

“Nous apprécions tous les mots aimables, les souvenirs et les prières qui ont été partagés. Au fil des semaines à venir, je partagerai plus d’informations sur les cérémonies de l’au-delà. Il aimait chacun d’entre vous.”

Kerwin a grandi à Newport Beach et était le plus jeune de cinq frères. Son père était entraîneur par intérim et sa mère agent artistique.

Son premier rôle d’acteur était à l’âge de 13 ans dans un épisode de “Emergency!” en 1974.

Kerwin a ensuite eu des concerts sur “Little House on the Prairie”, “Police Story”, “Gunsmoke” et “The Family Holvak”.

Il a dépeint James Hunter dans “James à 16 ans”, qui a fait ses débuts sur NBC sous le nom de “James à 15 ans” avant que son personnage n’ait 16 ans et que le titre ne change.

Kerwin a travaillé avec Martin Sheen sur “The Fourth Wise Man” et est apparu sur “Murder, She Wrote” et “Final Verdict” avant son dernier rôle majeur dans le film “Outbreak” de 1995.

Son dernier rôle crédité sur IMDb était pour un rôle dans “The Wind & the Reckoning” en 2022.

Kerwin laisse dans le deuil sa femme et ses cinq enfants.