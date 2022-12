Lance Gross profite de vacances en famille à Disneyland Resort

C’est la saison !

Lance Grosssa femme Rebecca et ses enfants Berkeley et Lennon ont passé une journée festive à Cars Land au Disney California Adventure Park à Anaheim, en Californie.

Kerry Washington s’est jointe à la fête au parc Disneyland où elle s’est jointe à Daisy Duck devant le château d’hiver de Sleepy Beauty.

Les vacances au Disneyland Resort se déroulent jusqu’au 8 janvier 2023 avec un décor festif et joyeux au parc Disneyland, au parc Disney California Adventure, au Downtown Disney District et aux hôtels du Disneyland Resort.

Pendant cette période magique de l’année, les amis et la famille peuvent créer de joyeux souvenirs avec des traditions précieuses, des spectacles nocturnes saisonniers, des transformations d’attractions préférées, des plats et des boissons spéciaux, et plus encore.

De retour cette année, le spectacle nocturne spectaculaire “World of Color – Season of Light” enveloppe les invités dans la magie des fêtes en fusionnant la musique des fêtes chérie avec des moments mémorables des films d’animation Disney précieux.

Grâce à des divertissements en direct énergiques, des délices culinaires et des traditions spéciales, le Disney Festival of Holidays à Disney California Adventure met en lumière une saison diversifiée de célébrations, notamment Noël / Navidad, Diwali, Hanukkah, Kwanzaa et le jour des Trois Rois.

Neuf kiosques Festive Foods Marketplace à travers le parc servent un large éventail d’aliments et de boissons délicieux, y compris Visions of Sugarplums, un marché de retour proposant des bouchées sucrées et salées.

La nouveauté cette année à Disney California Adventure est Tina et The Sounds of Celebration ! qui apporte sa voix puissante et ses musiciens dynamiques pour interpréter des airs de vacances avec un répertoire édifiant de salsa, merengue, cumbia et rock latino.

La joyeuse programmation de divertissements des fêtes se poursuit avec “Mickey’s Happy Holidays” – une procession de personnages Disney et Pixar dansant et marchant au rythme entraînant des Holiday Toy Drummers.

Le « Disney ¡Viva Navidad ! » La fête de rue revient également avec Mickey Mouse et Minnie Mouse revêtant une tenue de fête festive, des danseurs folkloriques mexicains et des Mariachis, des danseurs et percussionnistes brésiliens de samba et des marionnettes géantes mojiganga.

Les invités peuvent rencontrer des personnages Disney en tenue de vacances et, au Paradise Gardens Park, visiter Mirabel de “Encanto” de Walt Disney Animation Studios.

Disney California Adventure scintille avec un décor de vacances partout, mis en valeur par un arbre de Noël de 50 pieds de haut dans Buena Vista Street et des embellissements automobiles dans Cars Land.

L’esprit de Noël passe à la vitesse supérieure avec deux transformations d’attractions saisonnières : Luigi’s Joy to the Whirl et Mater’s Jingle Jamboree.

Anna, Elsa et Olaf de “Frozen” de Walt Disney Animation Studios, ainsi que Mickey Mouse, Minnie Mouse, le Père Noël et de nombreux autres amis célèbrent la saison dans le défilé “A Christmas Fantasy”.

En soirée, les festivités se poursuivent avec le spectaculaire feu d’artifice « Believe… in Holiday Magic » avec des « chutes de neige » magiques et des projections colorées sur Main Street, États-Unis.

Deux attractions bien-aimées de Disneyland reviennent avec des transformations saisonnières préférées des fans. Célébrant son 25e anniversaire, « It’s A Small World » Holiday présente des poupées et des jouets représentant des enfants du monde entier, appréciant les traditions de vacances distinctives de leurs pays respectifs.