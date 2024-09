Lance Bass reproche à Diddy d’avoir retourné Justin Timberlake contre le groupe

Lance Bass n’a jamais été fan du magnat des médias en disgrâce Sean Diddy Combs, surtout après avoir rompu son groupe NSYNC.

Le musicien a fait un voyage dans le passé dans un récent épisode de Regardez ce qui se passe en directoù il a ajouté plusieurs accusations contre le rappeur en disgrâce.

Il a commencé par critiquer les fameuses soirées de Combs, notoirement connu pour ses « freak offs ».

« Je n’ai jamais eu le temps d’aller à une soirée Diddy », a déclaré Bass à l’animateur Andy Cohen avant de se remémorer une expérience défavorable en tournée avec Combs, qui a soutenu leur boysband lors de leur finale. Tournée des célébritésqui bénéficiait également du soutien de Ginuwine et Smash Mouth.

« C’est un peu horrible, mais je ne l’ai jamais vraiment aimé parce que le tout dernier concert à Orlando [back in 2022]je l’ai entendu parler à Justin en disant : « Tu dois laisser tomber ces conneries ! Tu dois y aller en solo !' »

Une fois la tournée terminée, Timberlake a décidé de sortir son premier album solo, Justifiéen novembre 2002.

Bass a exprimé sa rage face à cette suggestion, disant à Cohen : « Je me suis dit : ‘Je ne t’aime plus Diddy.’ Je me dis : « À mon propre spectacle ?

Ces allégations portent sur la récente grève contre Combs, qui est détenu en prison avant son procès pour des accusations de trafic sexuel et de complot de racket.

Plusieurs plaintes pour harcèlement sexuel ont été déposées contre le rappeur depuis qu’une vidéo de lui battant et maltraitant son ex Cassie Ventura est devenue virale.