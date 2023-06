Lancashire contre Hampshire, Notts contre Warwickshire: cricket du comté – en direct

il y a 10 mois 07.26 HAE Une langue – mais pas édenté Worcestershire a Sussex 47-2, les deux guichets pour Joe Leach. Clark et Haines sont sortis, manquant déjà cet homme appelé Smith. Glamorgan ont accéléré jusqu’à 65 pour un, Zain-ul-Hassan l’homme parti pour 24. Et le bébé de Vincey a l’air glorieux.



il y a 23 mois 07.13 HAE Peu importe la canicule, en 2023 la pluie tombe toujours sur le Gloucestershire. Jeu suspendu avec Gloucs 38-0 contre Leics.



il y a 28 mois 07.08 HAE Super endroit par Jamie Bowman assis à côté de moi – les deux arbitres (Bailey et Mallender) et l’arbitre du match – Mike Smith – sont d’anciens joueurs de cricket anglais. Smith porte une chemise à carreaux bleus très élégante et repassée. Et si vous voulez voir la fin du match du WTC, Daniel Gallan vous divertira royalement : Finale du Championnat du monde de test : Australie contre Inde, cinquième jour – en direct En savoir plus



il y a 35 mois 07.01 HAE Je vois que Jake Ball has maintenant ramassé 200 guichets FC pour Notts, ainsi que 150 pour les Outlaws, la victime d’aujourd’hui Rob Yates, Warwicks 30-1. Un Kent sans Crawley fondent dans la chaleur de l’attaque de Surrey – 35-4, canards pour Bell-Drummond et Denly. Trois guichets pour Abbott. Cela aussi pourrait arriver à une conclusion rapide.



il y a 43 mois 06.53 HAE Quelques jolis paniers-repas fourni par Southport et Birkdale, et dans les meilleures traditions de voyages scolaires, j’ai déjà tout mangé sauf les fruits. Beau cricket hors sol @SNBCC. Hampshire amène Abbas, Barker et Abbott. Le Lancashire offre un champ sec et piquant. Sièges à l’ombre en demande. pic.twitter.com/drUNTQN4s5 — tanya aldred (@tjaldred) 11 juin 2023 Derbyshire, viens maintenant, pense au festival. Maintenant 35-6 avec quatre jours qui semblent peu probables. Une chute sensationnelle et une prise de roulis au ravin rejette Weatherley pour 15. Hants 20-2 . Et voici James Vince, touchant ses orteils sur le chemin du pli.



il y a 1h 06h40 HAE Hampshire se précipite à travers pour un single rapide, le bruit sourd des bottes sur un terrain sec est profond et fort. L’une des maisons autour du terrain a coupé certains des arbres de son jardin afin qu’il y ait peu de zones ombragées au lever du soleil.



il y a 1h 06.28 HAE Faites que Derbyshire 15-4. Fisher et Coad partagent les guichets. Shan Masood lèche ses lèvres contre son ancien comté.



il y a 1h 06.22 HAE Une journée pour frapper jusqu’à présent autour du terrain – et alors que je tape que Fletcha Middleton est prise derrière, Hampshire 10-1 – avec les seuls autres guichets à tomber à Chesterfield (Derbyshire 15-3) et Hove (Sussex 14-1).



il y a 1h 06.17 HAE Un beau buzz autour de la sol et – pour le moment – ​​quelques nuages ​​reposants et une légère brise. Un appel bruyant ricoche sans résultat, et nous avons la première pause boissons de la journée. D’accord, qu’y a-t-il autour du terrain ?



il y a 2h 05h42 HAE Allaitement humide ma main avec de la glace après qu’un ballon soit arrivé dans la tente de presse. Hurlant rapidement sur le terrain, Lancs a remporté le tirage au sort, Hampshire est au bâton. J’ai envie d’un siècle Vince pour mon dimanche. Deux fileuses pour Hampshire, une pour Lancs. Pas de Parky.

il y a 3h 05.01 HAE Tableau de la division deux 1 Durham (6) 105 2 Sussex (6) 76 3 Worcestershire (6) 66 4 Glamorgan (6) 66 5 Leicestershire (6) 63 6 Gloucestershire (6) 42 7 Derbyshire (5) 37 8 Yorkshire (5) 33



il y a 3h 05.01 HAE Tableau de la première division 1 Surrey (6) 104 2 Comté de Warwick (5) 79 3 Hampshire (6) 79 4 Comté de Nottingham (6) 68 5 Somerset (6) 67 6 Essex (6) 60 7 Middlesex (6) 50 8 Lancashire (5) 46 9 Kent (6) 43 10 Northamptonshire (6) 38



il y a 3h 05.01 HAE Préambule Rebonjour! Flammes de juin dans l’herbe sèche et le pollen élevé alors que nous revenons à la danse du bal rouge. Je me suis déplacé vers l’ouest jusqu’à Southport, merveilleusement cinq degrés plus frais que Manchester, où le sol est épineux et jaune foin, malgré un orage la nuit dernière. Le Hampshire, qui poursuit le Surrey, est le visiteur, le Lancashire se prélassant à la huitième place. Il y a un autre match du festival, à Chesterfield, où les redballers sans victoire du Yorkshire sont les visiteurs, tandis qu’il y a une entrée gratuite à Bristol pour Gloucestershire contre Leicestershire. Je vais juste chercher le café du matin parmi les chaises pliantes et la cabane du jardinier – bientôt de retour !



il y a 3h 05.01 HAE Depuis notre dernière rencontre… Yorkshire ont gagné!– cinq matchs Blast -tandis que Colin Graves s’est retiré de la course pour être le prochain président du club. Pendant ce temps, pas de chance pour Middlesex in the Blast, qui occupe le bas du tableau sud avec huit défaites en huit matches. Il y a eu un peu de scrabbling dans les maisons: Craig Miles du Warwickshire rejoint Durham sur un prêt de balle rouge, une blessure à la cuisse a exclu Marchant de Lange du Gloucestershire pour la saison, Michael Neser restera avec l’Australie pour la série Ashes en fait Glamorgan sont un peu collé avec du sparadrap. Durham n’est pas content, pas plus que les autres comtés, avec le voyage à travers le pays dans la poursuite de la balle blanche avant de redémarrer le championnat aujourd’hui Le @DurhamCricket Le skipper du T20 Alex Lees dit que les joueurs sont fatigués et que le calendrier actuel n’est pas bon et doit être repensé.

Ils sont revenus de Leicester hier soir. Avec les fermetures de routes, je doute qu’ils soient rentrés avant 1h du matin.

Filets aujourd’hui alors @CountyChamp revient demain. – Martin Emmerson (@Martycricket) 10 juin 2023 Ah et ça : Moeen Ali aura 36 ans le 18 juin. Stuart Broad a presque 37 ans, James Anderson près de 41. Si Mark Wood, 33 ans, joue avec Ali, Broad & Anderson le 16 juin contre l’Australie, ce sera la première fois depuis 94 ans que les quatre principaux quilleurs anglais auront plus de 33 ans. ans d’âge. pic.twitter.com/51LXf5m0f5 — Association des statisticiens et historiens du cricket (@ACScricket) 10 juin 2023