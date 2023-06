Lancashire contre Hampshire, Notts contre Warwickshire: cricket du comté – en direct

il y a 41 s 06.21 HAE Un coup de fouet rapide autour du terrain : Southport -Lancs sur le parcours, 59-2, 81 nécessaires. Chesterfield – beurk ! Malan in – and out – pour 0. Sept down, cinquante encore nécessaires. Cantorbéry – 501 ? aucune difficulté. Surrey, continuez.



il y a 7 mois 06h15 HAE Une minute de silence à Trent Bridge and Chelmsford avant le début du jeu : Au coude à coude avec notre ville et notre communauté dans un moment de réflexion avant le début du jeu. pic.twitter.com/opLgsTwltU – Notts hors-la-loi 🏹 (@TrentBridge) 14 juin 2023 Avant le match, les clubs et les officiels se réuniront pour rendre hommage à Barnaby Webber et Grace O’Malley Kumar qui ont tragiquement perdu la vie à Nottingham mardi. Nous envoyons nos condoléances à la famille, aux amis et aux coéquipiers de Barnaby et Grace pendant cette… pic.twitter.com/NRiUi3yGOE – Cricket d’Essex (@EssexCricket) 14 juin 2023



il y a 22 mois 05.59 HAE Jordan Clark de Surrey sur le lièvre et la tortue : «C’est évidemment un bon terrain à frapper, les garçons ont exceptionnellement bien creusé. Sibley a survécu à 200 rochers étranges pour voir la journée et ces manches fantastiques de Jamie montrent à quel point il est un bon joueur. « C’était un coup incroyable, à mon avis probablement l’un des meilleurs que j’ai vus. Je ne peux qu’imaginer qu’il a juste pensé qu’au lieu d’avoir la pression sur lui, il la leur remettrait. Je ne l’ai pas vu jouer trop de coups par colère, c’était juste le timing du ballon et le placement. Il est vraiment classe pure. « Tous les deux se sont vraiment, vraiment bien complimentés. Il a permis à Sibley de ne pas se précipiter. Il a joué un rôle de présentateur incroyable et n’avait pas l’air troublé. Le fait lentement : Dom Sibley Photographie : Ben Hoskins/Getty Images pour Surrey CCC



il y a 54 mois 05.27 HAE Le tour d’horizon du mardi L’événement principal de la journée a commencé à 17h35 à Southport, comme Lancashire ont commencé leur poursuite de 140 contre Hampshire pour sa première victoire de la saison. Avec Keith Barker soulevant la poussière à une extrémité et Mohammad Abbas se glissant sur des pattes de chat silencieuses à l’autre, cela n’allait jamais être facile. Le centurion de la première manche Phil Salt a envoyé la quatrième balle d’Abbas à James Vince; et George Balderson a été rattrapé derrière Barker le suivant (5-2). Mais Josh Bohannon et Dane Vilas, graciés par Vince au premier glissement juste avant la clôture, ont réduit l’objectif à 92 aux souches. Auparavant, Vince, manches relevées un peu et chemise déboutonnée, avait dansé jusqu’à 87 ans. Il est dans la forme de sa vie, avec une moyenne de 70 ans, mais la porte est sûrement fermée à toute autre sélection anglaise. Il en est sorti le lecteur droit pêche, le hors-conduit pêche pêche, mais personne n’a pu rester avec lui assez longtemps pour faire du Lancashire une cible plus pressante, même si le gung-ho 23 de Kyle Abbott était pratique. Balderson a attrapé trois guichets, tandis que George Bell, visant les pieds de Barker, a attrapé le premier, au mécontentement évident de Liam Dawson – qui s’est ensuite consolé avec un cône de gaufre du fourgon à glaces. Un siècle scintillant de Jamie Smith, sur seulement 70 balles, a donné Surrey une chance de leur course-poursuite la plus réussie contre Kent. Dom Sibley, 61 pas sur 212, a joué le rôle du vieux pro rusé. Essex ensemble Somerset un gros 466 à gagner, et étaient sur la bonne voie vers la victoire, Matthew Critchley ajoutant un demi-siècle et deux guichets à ses cent premières manches. Un siècle de Joe Clarke gardé Nottinghamshire espère semi-vivant suite à contre Warwickshire. Dans la deuxième division, YorkshireLa recherche de sa première victoire de la saison a trébuché dans les bois sombres en tant que premier Derbyshire craqué 453, mené par un stand de cinquième guichet de 277 entre Leus du Plooy (170) et Haider Ali (146); puis Yorks a perdu des guichets tardifs, clôturant avec 65 encore nécessaires, quatre guichets restants. Le destin du match repose sur Shan Masood, invaincu en 68. C’était la journée du Bas de Leede à The Riverside, un 85 invaincu aidant Durham à 630, avant d’en attraper trois pour 25, laissant Glamorgan en grande difficulté. Sussex prendre une avance de 297 dans la dernière journée à Hove contre Worcestershireet Leicestershire étaient 350 tous à Gloucestershire, 18 courses derrière leurs hôtes.



il y a 54 mois 05.27 HAE Score sur les portes

SECTION UN Chelmsford: Essex 462-9déc et 170-7déc contre Somerset 167 et 172-4 Cantorbéry: Kent 301 et 344 contre Surrey 145 et 263-3, Surrey a besoin de 238 pour gagner Southport: Lancashire 374 et 48-2 contre Hampshire 142 et 371 Lancs a besoin de 92 pour gagner Pont de Trente: Nottinghamshire 155 et 267-4 contre Warwickshire 571-9déc SECTION DEUX Chesterfield: Derbyshire 111 et 453 contre Yorkshire 353 et 147-6 Le Yorkshire a besoin de 65 ans pour gagner Chester-le-Street: Durham 630 contre Glamorgan 390 et 159-4 Bristol: Gloucestershire 368 et 9-0 contre Leicestershire 350 Hove: Sussex 348 et 359-6 contre Worcestershire 410