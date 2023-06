Feroza et Sofia ont fui l’Afghanistan lorsque les talibans ont pris le pouvoir. Près de deux ans plus tard, ils se battent toujours pour jouer au cricket pour leur pays. https://t.co/6n9zWO4P1k

il y a 2h 05.06 HAE Rassemblement du lundi

Par une journée de juin si féroce que les spectateurs ont façonné leur corps dans l’ombre, Felix Organ a décroché un record de six en carrière pour 67, mais pas avant Lancashire avait construit une avance intimidante de 232 contre Hampshire.

Une ovation debout avait bercé Phil Salt pour son premier siècle dans le Lancashire et son premier centième de championnat depuis 2019, à l’époque où il portait une chemise Sussex. Daryl Mitchell a battu 68 superproductions et George Bell a fait une apparition élégante, Organ s’éloignant, tandis que Mohammad Abbas et Keith Barker ont été furieusement malchanceux. Liam Dawson a été envoyé à l’hôpital pour des points de suture dans sa lèvre supérieure fendue après qu’une balle ait dévié le troisième glissement directement dans son visage. Fletcha Middleton et Nick Gubbins ont ensuite emmené le Hampshire dans des souches, le déficit étant réduit à 113.

Le tintement familier de EssexSimon Harmer parcourant une carte au bâton de River End de Chelmsford est revenu au championnat pour la première fois en 2023, avec Somerset les adversaires malchanceux. Jamie Porter s’est emparé des trois premiers guichets du Somerset, avant que Harmer ne commence son travail (5-64). Sean Dickson a porté sa batte pour 82. Essex, qui avait déclaré juste avant le déjeuner, revigoré par un rapide 50 de Feroze Khushi, n’a pas imposé la suite.

Warwickshire ont Nottinghamshire où ils les veulent dans la bataille des gros chiens des Midlands à Trent Bridge. Après avoir déclaré sur 571 pour neuf, Michael Burgess et Hasan Ali ont ajouté des courses matinales rapides pour le Warwickshire, dont les quilleurs ont ensuite passé à travers l’ordre supérieur de Notts. Ed Barnard a fait la percée lorsqu’il a fait attraper Ben Slater au premier glissement pour 19, Hasan Ali en a lancé deux autres et lorsque Montgomery est tombé pour huit, Notts en avait perdu quatre pour sept. Oliver Hannon-Dalby a eu le temps de rejoindre le club de prise de guichet avant que Notts ne soit secouru par un orage venant en sens inverse.

Leus du Plooy et Haider Ali ont évoqué un remarquable Derbyshire retour d’un bol froid de malades, ajoutant un 231 ininterrompu pour le cinquième guichet à partir de seulement 311 balles contre Yorkshire. Les supporters du Derbyshire, découragés par les 17 pour quatre de leur équipe lors de leur deuxième manche et toujours 225 derrière juste après le déjeuner, ont eu du mal à croire ce qui se passait. Dawid Malan en avait réalisé 106 auparavant.

Une autre riposte à The Riverside, où des siècles sensés (David Bedingham) et audacieux (Ollie Robinson) ont donné Durham la tête contre Glamorgan. A Bristol, GloucestershireOllie Price a fêté ses 22 ansnd anniversaire avec un record en carrière de 85 contre Leicestershiretandis que Jake Libby dominait Worcestershiremanches contre Sussex avec un 198 invaincu. Et Kent a continué à déchirer le cahier de formulaires, glissant Surrey pour 145, refusant d’imposer la suite, puis construisant une piste intimidante.