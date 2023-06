Lancashire contre Hampshire, Notts contre Warks et plus: cricket du comté – en direct

il y a 2 m 07h56 HAE J’ai pensé que je devrais m’enregistrer sur Surrey, pour les trouver dans le besoin d’une flanelle froide et de collations salées: 47-6, avec seulement Rory Burns faisant des chiffres doubles. Trois pour Quinn, un pour Arshdeep Singh, ainsi que le couple pour Agar. Obvs Kent a récupéré de 41 pour cinq alors peut-être que Surrey veut juste prouver qu’il peut faire mieux. Oui, c’est ce que c’est. La reprise commence ici.



il y a 10 mois 07h48 HAE Une centaine pour Dawid Malan ! il y a un certain temps en fait, il est depuis sorti contre Mark Watt (4-83) pour 106. Revis toujours là, Yorks 353-8.



il y a 23 mois 07h35 HAE Colin Graves dernier La BCE a répondu à Colin Graves interview sur Sky ce matin, où il a décrit une partie de ce qui s’est passé dans le Yorkshire comme une « plaisanterie ». « Nous sommes déçus de voir les commentaires de Colin Graves sur les problèmes racistes historiques au Yorkshire County Cricket Club », lit-on dans un communiqué. Nous ne devons plus jamais entendre parler de récits comme celui d’Azeem Rafiq, où des insultes racistes sont utilisées dans le langage quotidien normalisé. Ces événements, ainsi que de nombreux problèmes rencontrés par Azeem et d’autres pendant leur séjour au Yorkshire, ont été confirmés plus d’une fois, y compris lors de procédures supervisées par le comité de discipline du cricket. Nous sommes en désaccord avec véhémence sur le fait qu’il ne s’agit que de « plaisanteries » et pensons que tout débat à cet égard devrait s’arrêter immédiatement. Le racisme n’est pas une plaisanterie. Le Yorkshire est d’une importance capitale pour le cricket en Angleterre et au Pays de Galles avec une histoire profonde et une capacité à inspirer et à connecter tous les fans de cricket. Ils travaillent actuellement dur pour résoudre leurs défis financiers et culturels et le club, et sa nouvelle direction, ont tout notre soutien. » Le Yorkshire a accepté quatre accusations liées aux allégations de racisme et d’intimidation formulées par Azeem Rafiq en février. Graves a été président du club entre 20212 et 2015 et a déclaré: « Quand j’étais président du club, lorsque certaines de ces allégations ont été faites, je peux vous dire maintenant, rien n’a été soulevé au sein du club. » «Il y a eu des occasions étranges où des mots ont été prononcés que les gens pourraient regretter par la suite. «Je ne pense pas que cela ait été fait sur une base raciste et sauvage. Je sais que les gens n’aiment pas le mot plaisanterie, mais je pense qu’il aurait pu y avoir beaucoup de plaisanteries à ce sujet. « Quand vous jouez au cricket et que vous faites partie d’équipes de cricket et que vous êtes dans des vestiaires de cricket, c’est ce qui s’est passé dans le passé. « Mais le monde a changé; la société a changé. Ce n’est pas acceptable. Je comprends ça, je l’accepte, point final. La semaine dernière, Graves s’est retiré de la course pour devenir le nouveau président du Yorkshire.

Mis à jour à 07h36 HAE

il y a 35 mois 07.23 HAE Tout s’est passé à Trafalgar Road pendant que j’écrivais cette équipe de test: Salt out pour 103, attrapé à la glissade, même s’il n’en était pas trop content, puis Daryl Mitchell est entré et a biffé 20, 18 d’entre eux sur quatre balles, un six planant au-dessus de la tente de presse (je me suis baissé, je suis un lâche) et heurtant quelque chose derrière.



il y a 42 mois 07.16 HAE Les femmes anglaises annoncent leur équipe de test Heather Knight (capitaine, Western Storm) Tammy Beaumont (L’incendie) Lauren Bell (Vipères du Sud) Alice Capsey (Étoiles du Sud-Est) Kate Cross (Tonnerre) Alice Davidson-Richards (Étoiles du Sud-Est) Sophia Dunkley (étoiles du sud-est) Sophie Ecclestone (Tonnerre) Lauren Filer (Western Storm) Danielle Gibson (Western Storm) Amy Jones (Central Sparks) Emma Lamb (Tonnerre) Nat Sciver-Brunt (vice-capitaine, The Blaze) Issy Wong (Central Sparks) Danielle Wyatt (Southern Brave) Issy Wong reprend ses fonctions internationales après avoir été exclu de l’équipe de la Coupe du monde T20, Kate Cross s’est suffisamment remise de sa maladie parasitaire pour être disponible, et l’Angleterre a choisi deux joueuses non plafonnées : la polyvalente Danielle Gibson et la sertisseuse Lauren Filer. Le test, à Trent Bridge, commence le 22 juin et se déroulera pendant cinq jours pour la première fois dans le cricket féminin. Il vaut quatre points dans le multi-format Ashes.



il y a 50 m 07.08 HAE Un premier cent du Lancashire pour Phil Salt ! Une standing ovation pour Salt, alors qu’il pousse le ballon jusqu’à la limite de la jambe fine. C’est son premier siècle pour le Lancashire dans n’importe quel cricket – et (merci Paul Edwards) son cinquième siècle de championnat en tout – il en a eu deux en 2018, deux en 2019, tous deux pour le Sussex. Une super manche. Il a un câlin de Dane Vilas alors que les fesses se réinstallent dans les chaises pliantes chaudes. Oh et c’est méchant – le ballon s’envole de la batte de Vilas, est dévié de la main de Fletcha Middleton au troisième glissement droit dans le visage de Liam Dawson en deuxième glissement.

Mis à jour à 07.08 HAE

il y a 1h 06h55 HAE Un changement de bowling ici à Southport, avec Bohannon et Salt chanceux de survivre à des trucs délicats de Barker et Abbas. Les choses n’avaient pas tout à fait leur chemin. Barker remplacé par Kyle Abbott – et le changement de bowling apporte un guichet ! Bohannon a magnifiquement empoché au troisième glissement par Dawson, pour 39. Lancs 189-2.

Mis à jour à 07.08 HAE

il y a 1h 06h49 HAE Quarante minutes plus tard, les poppers de fête sont déjà sortis dans la division deux : Dawid Malan a 9 ans2 pas sorti alors que le Yorkshire construit ce qui menace d’être une avance de cloches et de sifflets sur le Derbyshire – déjà 194. Revis a contribué un 17 pratique pas au n ° 7. Durham ont déjà perdu un guichet au Riverside, mais ce n’est que leur veilleur de nuit Stanley McAlindon. il ne pleut pas à Bristolmais le Gloucestershire a perdu deux guichets, Chris Wright attrapant à la fois James Bracey et Graeme van Buuren. Sussex a concocté dix autres courses ce matin avant de perdre son dernier guichet, et le Worcestershire en a ajouté 19 sans perte.



il y a 1h 06h35 HAE Pas encore joué à Canterbury, mais ils doivent entrer en action à 11h45 avec Surrey 18 – et disons sous la coche, car il n’y aura pas beaucoup d’occasions de taper cela cette saison.



il y a 2h 06.26 HAE Critchley est épuisé pour un quatrième!



il y a 2h 06.16 HAE Après avoir entaillé deux centurions hier, les dix premières minutes de la semaine de travail d’Essex les ont ramenés sur terre. Les moignons de Ben Allison sont d’abord éclaboussés par Craig Overton, ne montrant aucun signe de blessure au pied d’hier, puis Critchley est épuisé pour 121. Essex 371-6.



il y a 2h 06.04 HAE Phil Salt commence aujourd’hui comme il l’a fait hier, un bord extérieur épais volant à travers les glissades pour quatre, accélérant à travers la chaleur. Le Lancashire est en tête.



il y a 2h 05h57 HAE Une interview fascinante avec Mitchell Starc par Andy Bull – un cricket moderne coupé d’un tissu différent. Mitchell Starc: « L’argent facile est dans le cricket de franchise, c’est la voie rapide vers la notoriété » En savoir plus



il y a 3h 05.04 HAE Rassemblement du dimanche L’herbe était cassante et sèche à Southport, un champ extérieur brûlant implorant des courses rapides. Et c’était Lancashire qui a profité des conditions, premier bowling Hampshire sorti pour 142, avec trois guichets chacun pour Will Williams et Tom Bailey, puis laissant voler avec la batte. Phil Salt, ouvrant les manches pour le Lancashire pour la première fois dans le cricket à balles rouges, a observé la meilleure attaque du championnat et a avancé. Il a été lâché sur quatre dans la première manche, sur le travailleur acharné Keith Barker, puis a bondi, combinant une attaque flambée avec, à l’approche des souches, une défense vigilante. Lancs a terminé la journée à seulement trois points de retard, avec la perte de seulement George Balderson, à l’approbation de plus de 1500 spectateurs dans des chaises pliantes et des chapeaux de soleil. A Canterbury, Jordan Cox a tourné Kentà l’envers avec un siècle étincelant, transformant un misérable 41 pour cinq en un respectable 301 tous azimuts. Wes Agar a ensuite pris deux premiers Surrey guichets pour tordre davantage l’histoire. Sam Billings a été exclu du côté du Kent après «des discussions mutuelles sur la forme». Alastair Cook, un chevalier à l’ancienne dans un excès soudain, a atteint son 74e siècle de première classe accompagné de chaleur et d’un terrain accueillant de Chelmsford. Il a été rejoint dans le club à trois chiffres par Matt Critchley, dont la centaine a fatigué l’attaque du Somerset. La nouvelle signature de Taunton, Shoaib Bashir, un off-spinner de 19 ans, a été mise à l’épreuve, faisant pétiller 29 overs. Yorkshire, sans victoire dans la première tranche du championnat de cricket, a passé une bonne journée. Peut-être portés par leurs succès T20 Blast, ils ont fileté Derbyshire pour 111, Matt Fisher décrochant un record en carrière de cinq pour 30, Ben Coad trois pour 28. À la fin, le Yorkshire avait déjà 161 avances, avec cinq guichets en main. Shan Masood a récolté son meilleur score de la saison, Dawid Malan invaincu sur 76. Ailleurs, Sussex riposté contre Worcestershirela pluie à nouveau hantée Gloucestershireet un siècle après Sam Hain mis Warwickshire en position de force contre Nottinghamshire. Kiran Carlson a évoqué un autre siècle envoûtant, son quatrième de la saison, alors que Glamorgan étaient tous sortis juste un éternuement de moins de 400 à Durham.



il y a 3h 05.04 HAE Scores de début de partie SECTION UN Chelmsford: Essex 360-4 contre Somerset Cantorbéry: Kent 301 v Surrey 18-2 Southport: Lancashire 139-1 contre Hampshire 142 tous éliminés Pont de Trente: Nottinghamshire contre Warwickshire 361-5 Division Deux Chesterfield: Derbyshire 111 contre Yorkshire 272-5 Chester-le-Street: Durham 4-0 contre Glamorgan 390 Bristol: Gloucestershire 108-3 contre Leicestershire pluie Hove: Sussex 338-9 contre Worcestershire