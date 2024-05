L’ANC s’apprête à perdre la majorité lors d’un vote crucial

La nouvelle pourrait avoir un impact sur les investisseurs, après que l’ANC – le parti de Nelson Mandela, emblématique de la lutte pour la libération de la domination de la minorité blanche – ait centré sa politique économique sur l’inclusion et l’amélioration du niveau de vie des défavorisés. Malgré ces efforts, la Banque mondiale en 2022 surnommée l’Afrique du Sud « le pays le plus inégalitaire au monde », tandis que des problèmes systémiques tels que des pannes d’électricité chroniques, un chômage de près de 33 % et des taux de criminalité élevés continuent de hanter ce pays de plus de 62 millions d’habitants.

Le Fonds monétaire international prévoit que l’Afrique du Sud le produit intérieur brut augmentera de 0,9% en 2024.

L’importance de l’ANC est en déclin, les données de Statista montrant que le parti a obtenu une majorité de 57,5 ​​% lors du précédent vote de 2019 – son résultat le plus faible depuis l’introduction des premières élections démocratiques en Afrique du Sud en 1994.

« Sous ma direction, l’ANC a mené une campagne formidable et propre avec nos volontaires couvrant tout le pays. Le processus démocratique va en sortir victorieux », a déclaré mercredi le leader de l’ANC et président sortant de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, 71 ans, sur les réseaux sociaux. médias.

Ramaphosa, qui a pris la présidence en 2018, a contribué à la création du Syndicat national des mineurs en 1982 et a mené l’une des plus grandes grèves de l’histoire du pays. Il brigue un second mandat, après avoir survécu à un scandale impliquant le vol de plus d’un demi-million de dollars américains et avoir été innocenté en 2023, selon Associated Press.

Le dollar américain était en hausse de 1,36% par rapport au rand sud-africain à 13 heures, heure de Londres, suite à la publication du rapport. Le principal indice boursier de Johannesburg était en baisse de 2,23% jeudi midi.