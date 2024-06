L’ANC peut-il se réinventer après les résultats désastreux des élections en Afrique du Sud ?

Ils se souviennent également de ses politiques progressistes de protection sociale qui ont élevé des millions de familles noires dans la classe moyenne et étendu les services de base tels que l’eau, l’électricité et l’aide sociale à des millions d’autres.

Son écran géant domine une salle remplie de journalistes, de responsables du parti et d’analystes comme Susan Booysen. Elle a trouvé un endroit calme pour me parler.

L’Alliance démocratique, favorable aux entreprises, n’est pas un choix facile en raison de son programme de libre marché et de sa réputation de parti favorable à la communauté blanche et à d’autres groupes minoritaires.

Les deux plus grands partis suivants appartiennent à la gauche radicale. le nouveau uMkhonto weSizwe (MK) de M. Zuma – un nom qu’il a adopté de la branche militaire de l’ANC – et les Combattants de la liberté économique (EFF). Ils parlent de s’emparer des terres appartenant aux Blancs et de nationaliser les mines et les banques.