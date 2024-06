L’ANC peut-il se réinventer après les résultats désastreux des élections en Afrique du Sud ?

Ils se souviennent également de ses politiques progressistes de protection sociale qui ont élevé des millions de familles noires dans la classe moyenne et étendu les services de base tels que l’eau, l’électricité et l’aide sociale à des millions d’autres.

Au centre des résultats des élections près de Johannesburg, les chiffres s’affichent sur un tableau de bord qui suit le décompte des voix.

Son écran géant domine une salle remplie de journalistes, de responsables du parti et d’analystes comme Susan Booysen. Elle a trouvé un endroit calme pour me parler.

Le sujet est la politique de coalition, ce que l’Afrique du Sud n’a pas connu au niveau national depuis deux décennies. Même si l’ANC reste de loin le parti le plus important, il devra partager le pouvoir pour continuer à gouverner.

Le paysage politique est délicat et lourd de conséquences car les principaux partis ont des visions différentes du pays.

L’Alliance démocratique, favorable aux entreprises, n’est pas un choix facile en raison de son programme de libre marché et de sa réputation de parti favorable à la communauté blanche et à d’autres groupes minoritaires.

Les deux plus grands partis suivants appartiennent à la gauche radicale. le nouveau uMkhonto weSizwe (MK) de M. Zuma – un nom qu’il a adopté de la branche militaire de l’ANC – et les Combattants de la liberté économique (EFF). Ils parlent de s’emparer des terres appartenant aux Blancs et de nationaliser les mines et les banques.

L’ANC considère l’EFF comme « trop erratique dans son orientation, trop visible et trop déraisonnable dans ses exigences politiques », déclare Mme Booysen.

Et il y a trop de « mésententes » entre l’ANC et MK, qui a déclaré qu’il ne s’associerait pas avec l’ANC tant que M. Ramaphosa en resterait le chef.

Renverser M. Ramaphosa est « l’objectif principal du parti MK à ce stade, et l’ANC est un dommage collatéral dans ce processus en ce qui le concerne », dit-elle.

Le retour de M. Zuma, bien qu’il ait présidé pendant une décennie de corruption endémique, a ajouté un joker dans le mélange. Il a fait irruption dans le palais des congrès samedi soir pour formuler des allégations de fraude électorale.

L’issue de ce qui devrait être des négociations de coalition turbulentes pourrait décider entre deux orientations très différentes pour l’Afrique du Sud.