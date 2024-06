L’ANC perd la majorité pour la première fois : NPR

basculer la légende Tante de Zinyange/AFP via Getty Images

JOHANNESBOURG — La décision de l’Afrique du Sud Congrès National Africain Le parti a perdu sa majorité absolue pour la première fois, un coup dévastateur pour le parti autrefois dirigé par Nelson Mandela. L’ANC domine la politique sud-africaine depuis sa victoire aux premières élections post-apartheid il y a 30 ans.

L’ANC s’attendait à un résultat décevant, prédit par les sondages avant les élections de mercredi, mais les résultats finaux donnent encore plus à réfléchir. Avec 99 % des suffrages comptés, l’ANC a remporté 40 % des suffrages, contre 57,5% en 2019.

Tessa Dooms, directrice de Cercle de Rivonia, un groupe de réflexion sud-africain, a déclaré qu’il s’agissait d’un résultat historique qui a affaibli les trois décennies d’emprise de l’ANC au pouvoir. « Les élections en Afrique du Sud constituent un moment décisif qui change fondamentalement la politique », a-t-elle déclaré.

Selon la constitution, le parti ayant obtenu le plus grand nombre de voix dispose de deux semaines à compter de la confirmation des résultats pour former un nouveau gouvernement. L’ANC devra désormais former pour la première fois un gouvernement de coalition avec un ou plusieurs partis d’opposition pour rester au pouvoir.

La baisse du soutien au parti est une réalité bien trop sombre pour des millions de personnes.

L’Afrique du Sud reste l’un des pays les plus pays inégalitaires dans le mondeavec 32% de chômeurs, parallèlement à une montée en flèche des niveaux de criminalité. Les immenses frustrations liées aux pénuries d’eau et d’électricité ainsi qu’à la corruption ont conduit à des critiques croissantes à l’encontre du gouvernement de l’ANC.

Pour beaucoup, les progrès initiaux qui ont suivi la libération du régime de la minorité blanche n’ont pas été durables. Malgré des progrès significatifs dans le pays le plus industrialisé d’Afrique, les inégalités héritées du régime de l’apartheid subsistent et se sont même aggravées au cours de la dernière décennie. La part des voix du parti a chuté de quelques pour cent à chaque élection depuis 2004 – exacerbée par un fossé générationnel, les jeunes électeurs nés après l’apartheid, les soi-disant « nés libres », étant moins susceptibles de voter pour l’ANC.

« D’un côté, nous avons vaincu l’apartheid en tant que force structurelle », a déclaré Dooms. « D’un autre côté, nous n’avons pas réellement modifié bon nombre de dynamiques. Nous avons hérité d’une forme d’inégalité, et nous avons doublé les inégalités en Afrique du Sud et sous une autre forme à l’avenir, et cela nous a fait du mal.

Mais lors de cette élection, le déclin progressif du soutien à l’ANC au cours des 20 dernières années est devenu plus dramatique, a déclaré Dooms. « L’ANC a en quelque sorte implosé sous la forme de son ancien président, Jacob Zuma. La montée en puissance du MK est certainement la plus grande histoire de cette élection. »

La chute et la montée de Zuma

Le nouveau parti controversé et condamné de l’ancien chef de l’ANC, le Fête uMkhonto weSizwe, ou MK, telle était l’histoire de l’élection. MK doit son nom à la branche militaire dissoute de l’ANC et a été enregistré il y a à peine six mois. Mais en peu de temps, la fête a dépassé les attentes. Le parti a été soutenu par de nombreux anciens partisans de l’ANC et par une base de Sud-Africains en grande partie pauvres et ethniquement zoulous qui ont suivi l’exemple de Zuma et ont quitté l’ANC. Il s’agit désormais du troisième parti d’Afrique du Sud, avec un peu moins de 15 % des voix.

Cela couronne une chute et une ascension spectaculaires du leader de 82 ans. Même si une condamnation lui interdit d’être élu au Parlement, en tant que chef du MK, il pourrait désormais être un acteur important dans les négociations visant à former un nouveau gouvernement de coalition et pourrait utiliser son pouvoir pour tenter d’éviter une nouvelle condamnation.

Zuma a été contraint de démissionner de la présidence en 2018 et a été reconnu coupable en 2021 pour ne pas s’être présenté à un procès pour corruption contre lui. Il devrait également être j’ai réessayé l’année prochaine pour corruption dans le cadre d’une prétendue vente d’armes en 1999.

Le leader populiste a accusé son successeur, le président Cyril Ramaphosa, d’être à l’origine de ses ennuis judiciaires. Aujourd’hui, Zuma a infligé une défaite majeure à son rival, qui risque de subir des pressions de la part de certains membres de son parti pour qu’il démissionne.

La fille de Zuma et membre du MK, Duduzile Sambudla, a déclaré à NPR : « Le MK n’est pas disposé à former une coalition avec l’ANC de Ramaphosa », a-t-elle déclaré, laissant entendre qu’une coalition serait possible sans Ramaphosa.

Le succès du député contre l’ANC est le plus significatif dans la deuxième province la plus peuplée d’Afrique du Sud, le KwaZulu Natal (KZN). Le parti a remporté 45,90 pour cent des voix, contre 17,64 pour cent pour l’ANC, un résultat écrasant.

L’icône de la libération, Nelson Mandela, a voté pour la première fois aux élections législatives. Lycée d’Ohlangeà Durban, KZN, en 1994, lorsqu’il est devenu président. Trente ans plus tard, de nombreux électeurs d’une même unité de vote partageaient un sentiment similaire : frustration face à l’état du pays et désir de changement.

Nqobile Khumalo, 24 ans, est arrivé au bureau de vote peu après l’ouverture du scrutin mercredi à 7 heures du matin et votait pour la première fois. « Nous espérons vraiment qu’il y aura un changement », a-t-elle déclaré. Tracy Bongiwe Zondo, 39 ans, est allée plus loin. « Avant, je votais pour l’ANC, mais maintenant je vote pour MK parce que j’ai besoin d’un changement dans notre communauté », a-t-elle déclaré.

L’avenir du président Ramaphosa est désormais une question ouverte. Il est le premier président de l’ANC à perdre la majorité du parti et le taux de participation est tombé à 58,6 %. Le responsable des élections de l’ANC, Nomvula Mokonyane, a déclaré à NPR que Ramaphosa ne démissionnerait pas. « Personne ne va démissionner », a-t-elle déclaré. Mais Ramaphosa fait face à un défi majeur pour survivre à la durée de son deuxième mandat, s’il parvient à former un gouvernement qui, sur la base des résultats, risque de diviser.

Nouvelle ère de gouvernement de coalition

Le professeur David Everett de la Wits School of Governance a déclaré que le résultat obligeant l’ANC à s’associer à un autre parti était une étape positive pour le pays. « Je pense que le fait que l’ANC doive soudainement rendre des comptes plutôt que d’avoir une majorité après l’autre sera une chose exceptionnellement bonne pour l’Afrique du Sud », a-t-il déclaré.

Des gouvernements de coalition existent depuis longtemps au niveau local en Afrique du Sud, mais jamais au niveau fédéral, et la composition d’un gouvernement de coalition ANC est désormais la grande question.

Le parti pourrait s’aligner sur l’opposition officielle Alliance démocratique, un parti de centre droit, largement dirigé et soutenu par la minorité blanche d’Afrique du Sud, qui a remporté 22 % des voix. « Il y a deux factions au sein de l’ANC. Celui dirigé par le président Ramaphosa est beaucoup plus préoccupé par l’état de l’économie et se tourne probablement vers l’Alliance démocratique », a déclaré Everett. Mais cette décision pourrait éloigner de nombreux membres de l’autre faction de l’ANC qui la considéreraient comme une ligne rouge.

L’ANC pourrait également s’aligner sur le député, donnant à Zuma une influence au sein du gouvernement, ou sur la gauche radicale. Parti des combattants de la liberté économique, dirigé par un autre ancien leader de la jeunesse de l’ANC, Julius Malema. Le parti est arrivé quatrième avec 9% des voix, également affecté par un soutien plus important que prévu au parti MK, selon certains experts.

Mais une coalition avec l’un ou les deux partis, issus en grande partie de l’ANC, pourrait s’avérer volatile, au milieu des divisions qui ont initialement conduit les partis à se séparer. « Pour former une coalition avec vos ennemis jurés de l’EFF et du MK, vous demandez que la politique domine tout, alors qu’ils tentent de détruire encore plus l’ANC et de prendre le pouvoir », a déclaré Everett.

L’ANC est passé d’un mouvement de libération bien-aimé à une force politique qui a dominé la politique sud-africaine. Mais son emprise sur la politique sud-africaine diminue, alors qu’elle lutte pour contenir ses divisions et relever les défis majeurs du pays.

La politique sud-africaine vient peut-être de changer de façon permanente, passant d’une époque de parti unique. Au sein du système de représentation proportionnelle du pays, plus de partis et de candidats indépendants que jamais se forment et proposent une alternative – une réalité à laquelle l’ANC doit désormais faire face.