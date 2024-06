L’ANC perd la majorité aux élections sud-africaines pour la première fois depuis l’apartheid

JOHANNESBOURG, Afrique du Sud — Le parti du Congrès national africain a perdu sa majorité parlementaire lors d’un résultat électoral historique samedi qui place l’Afrique du Sud sur une nouvelle voie politique pour la première fois depuis la fin du système d’apartheid de la minorité blanche il y a 30 ans.

Avec plus de 99 pour cent des votes comptés, l’ANC, autrefois dominant, avait obtenu un peu plus de 40 pour cent lors des élections de mercredi, bien loin de la majorité qu’il détenait depuis le célèbre vote multiraciale de 1994 qui a mis fin à l’apartheid et l’a porté au pouvoir sous Nelson Mandela. Les résultats définitifs doivent encore être officiellement déclarés par la commission électorale indépendante qui a organisé les élections, mais l’ANC ne peut pas obtenir un score de 50 %.

Au début des élections, la commission a déclaré qu’elle proclamerait officiellement les résultats d’ici dimanche, mais cela pourrait intervenir plus tôt.

Alors que les partis d’opposition ont salué le résultat comme une avancée capitale pour un pays aux prises avec une pauvreté et des inégalités profondes, l’ANC est resté, d’une certaine manière, le plus grand parti. Cependant, il devra probablement désormais rechercher un ou plusieurs partenaires de coalition pour rester au sein du gouvernement et réélire le président sud-africain Cyril Ramaphosa pour un deuxième et dernier mandat. Le Parlement élit le président sud-africain après les élections nationales.

« La manière de sauver l’Afrique du Sud est de briser la majorité de l’ANC et nous l’avons fait », a déclaré le principal leader de l’opposition, John Steenhuisen.

Obtenez l’édition quotidienne du Times of Israel

par email et ne manquez jamais nos top stories En vous inscrivant, vous acceptez les conditions

La voie à suivre s’annonce compliquée pour l’économie la plus avancée d’Afrique, et aucune coalition n’est encore sur la table.

Les électeurs font la queue pour voter pour les élections générales à Alexandra, près de Johannesburg, en Afrique du Sud, le mercredi 29 mai 2024. (AP Photo/Themba Hadebe)

L’Alliance démocratique de Steenhuisen a recueilli environ 21 % des voix. Le nouveau Parti MK de l’ancien président Jacob Zuma, qui s’est retourné contre l’ANC qu’il dirigeait autrefois, est arrivé troisième avec un peu plus de 14 % des voix lors de la première élection à laquelle il a participé. Les Economic Freedom Fighters arrivent en quatrième position avec un peu plus de 9 %.

Plus de 50 partis se sont présentés aux élections, la plupart d’entre eux avec une part minime des voix, mais le DA et le MK semblent être les partis les plus évidents à approcher pour l’ANC, compte tenu de leur éloignement d’une majorité. La question de savoir quelle coalition l’ANC recherche est désormais la priorité, étant donné que le Parlement doit siéger et élire un président dans les 14 jours suivant la proclamation officielle des résultats finaux des élections. De nombreuses négociations vont avoir lieu et elles seront probablement compliquées.

Steenhuisen a déclaré que son parti centriste était ouvert aux discussions. Le parti MK a déclaré que l’une de ses conditions à tout accord était que Ramaphosa soit démis de ses fonctions de leader et de président de l’ANC. Cela souligne la bataille politique acharnée entre Zuma, qui a démissionné de son poste de président sud-africain en 2018 à la suite d’allégations de corruption, et Ramaphosa, qui l’a remplacé.

« Nous sommes prêts à négocier avec l’ANC, mais pas avec l’ANC de Cyril Ramaphosa », a déclaré le porte-parole du Parti MK, Nhlamulo Ndlela.

MK et les combattants d’extrême gauche pour la liberté économique ont appelé à la nationalisation de pans de l’économie. L’Alliance démocratique est considérée comme un parti favorable aux entreprises et les analystes affirment qu’une coalition ANC-DA serait plus bien accueillie par les investisseurs étrangers, même si des questions se posent quant à sa viabilité politique étant donné que le DA est le parti d’opposition le plus critique depuis des années.

Une coalition ANC-DA « serait le mariage de deux personnes ivres à Las Vegas. Cela ne fonctionnera jamais », a déclaré aux médias sud-africains Gayton McKenzie, le chef du plus petit parti de l’Alliance patriotique.

Malgré l’incertitude, les partis d’opposition sud-africains ont salué la nouvelle donne politique comme un changement indispensable pour ce pays de 62 millions d’habitants, qui est le plus développé d’Afrique, mais aussi l’un des plus inégalitaires au monde.

L’Afrique du Sud connaît une pauvreté généralisée et des niveaux de chômage extrêmement élevés, et l’ANC a eu du mal à élever le niveau de vie de millions de personnes. Le taux de chômage officiel est de 32 %, l’un des plus élevés au monde, et la pauvreté touche de manière disproportionnée les Noirs, qui représentent 80 % de la population et sont au cœur du soutien de l’ANC depuis des années.

Le chef de l’Alliance démocratique, la principale opposition, John Steenhuisen, à droite, serre la main du président de l’ANC. Gwede Mantashe, à gauche, lors d’une visite au Results Operation Center (ROC) à Midrand, Johannesburg, Afrique du Sud, le vendredi 31 mai 2024. (AP Photo/Themba Hadebe)

L’ANC a également été blâmée – et désormais punie par les électeurs – pour un échec dans les services gouvernementaux de base qui touche des millions de personnes et laisse beaucoup d’entre elles sans eau, sans électricité ou sans logement convenable.

Près de 28 millions de Sud-Africains se sont inscrits sur les listes électorales et le taux de participation devrait avoisiner les 60 %, selon les chiffres de la commission électorale indépendante.

L’Afrique du Sud a maintenu des relations diplomatiques avec Israël après la prise du pouvoir par l’ANC en 1994, malgré l’importante coopération d’Israël avec le régime de l’apartheid. Cependant, en raison de son identification au mouvement national palestinien, le parti a été farouchement critique à l’égard d’Israël au fil des années en raison de sa politique à l’égard des Palestiniens.

Les agents sud-africains Vusimuzi Madonsela, assis à droite, et Cornelius Scholtz, assis deuxième à gauche, s’entretiennent avant le début des audiences à la Cour internationale de Justice, à La Haye, aux Pays-Bas, le jeudi 16 mai 2024. (AP Photo/Peter Dejong )

Suite à l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre qui a déclenché la guerre à Gaza, le parlement sud-africain a voté la rupture des relations avec Israël jusqu’à la fin des combats. En mars, le ministre des Affaires étrangères du pays, Naledi Pandor, a déclaré que les citoyens sud-africains servant dans l’armée israélienne seraient arrêtés à leur retour dans le pays.

En décembre, l’Afrique du Sud a déposé une plainte contre Israël devant la Cour internationale de Justice, affirmant qu’Israël commet un génocide dans la bande de Gaza. Dans sa décision, la CIJ a ordonné à Israël de prendre les mesures nécessaires pour empêcher les violations de la Convention sur le génocide de 1948, mais n’a pas ordonné à Israël de lancer son offensive à Gaza, qui a commencé après l’attaque du Hamas du 7 octobre au cours de laquelle des terroristes ont tué quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils. et kidnappé 252 personnes.

Suite à une demande de l’Afrique du Sud en mai, la CIJ a rendu une ordonnance ambiguë appelant Israël à suspendre ses opérations à Rafah, la ville la plus au sud de Gaza, qui risquent la destruction de la population civile. Les juges ne sont pas d’accord sur la question de savoir si l’ordonnance exige qu’Israël mette immédiatement fin à ses opérations en cours dans la ville.